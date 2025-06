Poprzez sztukę do sacrum

Od 20 lat częścią targów jest Medal Per Artem ad Deum, czyli „Przez sztukę do Boga” - wyjątkowe wyróżnienie, które od 2005 roku trafia do artystów, twórców i instytucji, dzięki którym sztuka staje się drogą do tego, co najistotniejsze: do sacrum. Jak szeroka i różnorodna może być ta droga, pokazują dotychczasowi laureaci - 33 wybitne nazwiska i instytucje, które na trwałe zapisały się w historii tej nagrody. To m.in. Krzysztof Penderecki, który uczył, że muzyka może być modlitwą, Ennio Morricone, którego kompozycje niosły sacrum nawet w kinie, Tomáš Halík, filozof otwierający drzwi do dialogu, profesor Leszek Mądzik, który posiadał niezwykłą umiejętność wprowadzania widzów w sakralną przestrzeń życia i śmierci czy Wydawnictwo Herder niosące duchowe wartości poprzez słowo. Wśród nagrodzonych są tak znakomite nazwiska jak Wojciech Kilar, Krzysztof Zanussi czy Giuseppe Tornatore. Laureaci - światowej sławy twórcy - tworzą grono, które nadało Medalowi Per Artem ad Deum wyjątkowy wymiar. Nie tylko w kontekście sacrum, lecz także jako narzędzie dialogu ekumenicznego i międzykulturowego.

- Nie jest to tylko nagroda za artystyczną doskonałość - to wyróżnienie honorujące tych, którzy przez sztukę przyczyniają się do rozwoju kultury i duchowości współczesnego człowieka. Idea Per Artem ad Deum stała się jedną z najważniejszych nagród w tej dziedzinie - mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Do 2022 roku medal przyznawany był przez Papieską Radę ds. Kultury, a dziś patronuje mu watykańska Dykasteria ds. Kultury i Edukacji. Tegorocznymi laureatami zostali znakomity krakowski poeta Adam Ziemianin oraz kieleckie Wydawnictwo Jedność.

Wystawa Sacroexpo, największe w Europie targi branży sakralnej, doskonale sprzyja idei dialogu - ukazując najnowsze trendy we współczesnym rzemiośle sakralnym, a także otwierając przestrzeń do spotkania, wymiany i refleksji. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Targów Kielce niemal 200 wystawców z 10 krajów. Szczególne miejsce zajmuje Strefa Sztuki od Art in House, gdzie prezentowane są obrazy, rzeźby i ikony z nowoczesną sztuką sakralną autorstwa współczesnych twórców, takich jak Borys Fiodorowicz, Piotr Barszczowski, Sylwia Perczak czy Aleksander Grzybek. Goście targów mogli także odwiedzić wystawę „Sztuka świadectwem Pielgrzymów Nadziei” z dziełami Pracowni Drapikowski Studio, a także wystawę Madonn Papieskich „Regina Poloniae”, na której zgromadzono obrazy madonn koronowanych na prawie papieskim. Miejscem wyciszenia i duchowej refleksji jest w trakcie targów oratorium ikonograficzne organizowane przez Centrum Duszpasterskie Wesoła 54.

Targi Sacroexpo są miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a sztuka otwiera dialog pomiędzy artystami, duchowieństwem i wiernymi. To właśnie w duchu sztuki i piękna Wystawa Sacroexpo buduje niepowtarzalną atmosferę, czyniąc z targów coś znacznie więcej niż zwykłe wydarzenie branżowe.