Wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku hotel Ještěd pod Liberecem to z pewnością jeden z najbardziej oryginalnych budynków w naszej części Europy. Zabytek wymaga pilnego remontu, który ma przeprowadzić jego przyszły właściciel. Czeskie media podają, że hotel przejdzie w ręce lokalnych władz.

Hotel Ještěd w Sudetach. Ikona czechosłowackiego modernizmu

Kilka kilometrów na południowy zachód od Libereca w Czechach znajduje się niezwykły obiekt — socmodernistyczny hotel Ještěd. Zwieńczony charakterystycznym dachem i anteną obiekt, łączący funkcje ośrodka wypoczynkowego i wieży telewizyjnej, ma na koncie ważne nagrody architektoniczne, zaś Czesi okrzyknęli go swoim „budynkiem XX wieku”.

Od prawie dwóch dekad budynek figuruje na czeskiej liście zabytków, wpisano go również na tak zwaną informacyjną, czyli wstępną listę UNESCO. Ze względu na pogarszający się od wielu lat stan techniczny cenny zabytek wymaga gruntownej i kosztownej renowacji.

Nowym właścicielem hotelu, który wciąż jeszcze znajduje się w rękach spółki České Radiokomunikace (ČRa), mają zostać władze kraju libereckiego (to odpowiednik polskiego województwa). Po roku negocjacji udało się ustalić kwotę sprzedaży na poziomie 181 milionów koron czeskich (ok. 30 milionów złotych). ČRa będzie nadal korzystać z około jednej trzeciej budynku, wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną, za co spółka będzie płacić władzom regionu rocznie trzy miliony koron.