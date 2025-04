Oprócz promieni rentgenowskich posłużono się promieniami podczerwonymi i ultrafioletowymi, zastosowano też między innymi obrazowanie hiperspektralne i inne nieinwazyjne metody. Oczom badaczy ukazał się realistyczny portret eleganckiej kobiety w średnim wieku.

Chcąc ustalić tożsamość kobiety i autora ukrytego obrazu, stojąca na czele zespołu badaczy konserwatorka sztuki Elisabet Serrat odwiedziła kilka miejsc w Hiszpanii, które wiązały się z życiem Joana Miró. W końcu dotarła do dawnego studia artysty na Majorce, gdzie znalazła pochodzący z 1907 roku portret autorstwa katalońskiego malarza Cristòfola Montserrata Jorby.

Obraz przedstawiał Dolors Ferrę i Oromí, czyli matkę Joana Miró. Poza drobnymi różnicami dotyczącymi ubioru i biżuterii portret był niemal identyczny z tym, który odkryto pod „Malunkiem”.

Joan Miró i tajemnica portretu matki

Dlaczego Miró zamalował portret własnej matki? Eksperci są zdania, że wcale nie chodziło ani o oszczędność, ani o słaby dostęp do dobrej jakości płócien czy ram do podobrazia. Ich zdaniem był to akt rebelii ze strony artysty. Przeciwko czemu?

Jak wielu młodych ludzi żyjących w niemal każdej epoce (również w naszych czasach), także Miró za nic miał sobie styl życia i ambicje pokolenia jego rodziców. Artysta pochodził z typowej burżuazyjnej rodziny – jego ojciec był złotnikiem.