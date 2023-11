Czy „Mona Lisa z Isleworth” to autentyczne dzieło Leonarda da Vinci? To pytanie od lat dzieli ekspertów w dziedzinie sztuki.

O obrazie zaczęło być głośno w 1913 roku, kiedy kupił ją kolekcjoner Hugh Blaker w londyńskiej dzielnicy Isleworth – stąd przydomek obrazu. Był przekonany, że to dzieło Leonarda, podobnie jak kolejny właściciel obrazu – słynny amerykański właściciel galerii Henry Pulitzer, który nabył pracę w 1936 roku.

Obecnie „Mona Lisa z Isleworth” należy do grupy inwestorów, którą reprezentuje The Mona Lisa Foundation z siedzibą w Zurychu. Od czasu do czasu obraz trafia na widok publiczny – tak jak teraz w galerii w Turynie.

„Mona Lisa z Isleworth”: pierwsza wersja słynnego obrazu Leonarda czy kopia?

Część ekspertów twierdzi, że autorem pracy faktycznie jest Leonardo da Vinci. Ich zdaniem mistrz namalował ją około roku 1505 roku, a więc dziesięć lat przed powstaniem słynnej Giocondy. Uważają oni też, że w odróżnieniu od tej ostatniej, „Monę Lisę z Isleworth” da Vinci miał też namalować „na żywo”, w obecności modelki, a nie na bazie namalowanego portretu.

„Udowodniliśmy poza wszelką wątpliwością, że Leonardo namalował obydwie Mony Lisy” – stwierdził w rozmowie z „The Times” Joel Feldman, sekretarz generalny The Mona Lisa Foundation. Feldman podkreśla, że autentyczność dzieła potwierdzili naukowcy z uniwersytetów w Kalifornii i San Diego.

Inni eksperci wyrażają zgoła inną opinię. Ich zdaniem „drugą Monę Lisę” namalował w późniejszych latach jakiś inny artysta. Tak twierdzi między innymi profesor emeritus z Uniwersytetu Oksfordzkiego Martin Kemp, specjalizujący się w twórczości Leonarda.