Aktualizacja: 29.10.2025 07:26 Publikacja: 29.10.2025 05:00
Centrum Heydara Alijewa w stolicy Azerbejdżanu, Baku to projekt pracowni Zahy Hadid.
Foto: Teymur Mammadov Unsplash
Od kiedy generatory obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji stały się dostępne dla szerokiego grona użytkowników, internet zalały miliony grafik i wideo w stylu charakterystycznym dla znanych twórców. Eksperci z serwisu Kapwing przeanalizowali, kogo z artystów najchętniej kopiują użytkownicy znanej platformy Midjourney służącej do generowania obrazów.
Od pewnego czasu, przeglądając media społecznościowe i inne serwisy, niemal każdego dnia można trafić na grafiki i wideo, które do złudzenia przypominają dzieło znanego artysty, architekta, reżysera czy innego twórcy. Wysoka jakość wielu z tych kreacji sprawia, że rzesze internautów błędnie przypisują ich autorstwo konkretnej osobie.
Zjawisko budzi wiele kontrowersji i protestów, zwłaszcza w gronie przedstawicieli zawodów kreatywnych. Jak na razie jednak jest ono nie do powstrzymania, czego przykładem jest chociażby niedawny wysyp memów, „selfies” czy kadrów w stylu japońskiego Studia Ghibli.
Niektórzy twórcy są bardziej popularni od innych ze względu na swój charakterystyczny i efektowny styl. Zjawisku przyjrzeli się eksperci z internetowej platformy do edycji materiałów wideo Kapwing, którzy sprawdzili, którzy znani twórcy są najczęściej podrabiani – w tym wypadku w popularnej usłudze Midjourney.
Analitycy zebrali blisko 900 słów kluczowych w ośmiu różnych kategoriach obejmujących między innymi artystów, reżyserów czy franczyzy. Na tej podstawie przebadano prawie pięć milionów „promptów”, czyli zapytań w Midjourney zawierających konkretne nazwy i nazwiska, służących do wygenerowania obrazków lub filmików inspirowanych konkretnym artystą czy artystką.
Artystą, którego styl najczęściej naśladują użytkownicy Midjourney, jest Alfons Mucha. Analitycy doliczyli się ponad 230 tysięcy komend zawierających jego nazwisko. Słynny czeski malarz tworzący w stylu art nouveau pozostawił w tyle takich artystów jak Rembrandt, Leonardo da Vinci, Gustav Klimt, Salvador Dalí czy Hokusai.
Eksperci z ustalili też, że spośród reżyserów filmowych najczęściej kopiowany jest styl Wesa Andersona, twórcy takich filmów jak „Grand Budapest Hotel” czy „Fantastyczny pan lis”. Jego charakterystyczny styl wykorzystano w Midjourney ponad 92000 razy. Na dalszych miejscach, z niższymi wynikami, uplasowali się tacy twórcy jak Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro, Stanley Kubrick, Denis Villeneuve czy David Lynch.
Najpopularniejszą architektką w generatorze Midjourney okazała się Zaha Hadid, której nazwisko pojawiło się w ponad 63000 promptów. Na podium, z nieco niższymi wynikami, znaleźli się dwaj inni znani architekci: Tadao Ando i Frank Gehry.
Spośród wszystkich franczyz największą furorę robi uniwersum „Gwiezdnych Wojen” ze 160000 promptami. Tuż za „Gwiezdnymi Wojnami” na podium znalazło się uniwersum Batmana i film „Titanic”. Oprócz nich na liście dziesięciu najczęściej kopiowanych stylów popularnych uniwersów znalazły się kolejno „Władca Pierścieni”, „Pokémon”, „Matrix”, „Superman”, „Harry Potter”, „Super Mario” i „Warcraft”.
Co ciekawe, to nie kreacje inspirowane animacjami Studia Ghibli są najpopularniejsze wśród użytkowników Midjourney. W rankingu najczęściej naśladowanych japońskich anime filmy takie jak „Spirited Away” znalazły się daleko za „Akirą”, „Naruto” i „Ghost in the Shell”, które trafiły na podium w tej kategorii.
