AI podrabia style znanych artystów. Na czele listy malarz, reżyser i architektka

Jakie są najpopularniejsze nazwiska i tytułu na platformie Midjourney? Użytkownicy najczęściej podrabiają styl malarza Alfonsa Muchy, architektki Zahy Hadid i reżysera Wesa Andersona.

Publikacja: 29.10.2025 05:00

Centrum Heydara Alijewa w stolicy Azerbejdżanu, Baku to projekt pracowni Zahy Hadid.

Foto: Teymur Mammadov Unsplash

Izabela Popko

Od kiedy generatory obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji stały się dostępne dla szerokiego grona użytkowników, internet zalały miliony grafik i wideo w stylu charakterystycznym dla znanych twórców. Eksperci z serwisu Kapwing przeanalizowali, kogo z artystów najchętniej kopiują użytkownicy znanej platformy Midjourney służącej do generowania obrazów.

Midjourney: Jakich twórców najchętniej kopiują użytkownicy?

Od pewnego czasu, przeglądając media społecznościowe i inne serwisy, niemal każdego dnia można trafić na grafiki i wideo, które do złudzenia przypominają dzieło znanego artysty, architekta, reżysera czy innego twórcy. Wysoka jakość wielu z tych kreacji sprawia, że rzesze internautów błędnie przypisują ich autorstwo konkretnej osobie.

Zjawisko budzi wiele kontrowersji i protestów, zwłaszcza w gronie przedstawicieli zawodów kreatywnych. Jak na razie jednak jest ono nie do powstrzymania, czego przykładem jest chociażby niedawny wysyp memów, „selfies” czy kadrów w stylu japońskiego Studia Ghibli.

Niektórzy twórcy są bardziej popularni od innych ze względu na swój charakterystyczny i efektowny styl. Zjawisku przyjrzeli się eksperci z internetowej platformy do edycji materiałów wideo Kapwing, którzy sprawdzili, którzy znani twórcy są najczęściej podrabiani – w tym wypadku w popularnej usłudze Midjourney.

Analitycy zebrali blisko 900 słów kluczowych w ośmiu różnych kategoriach obejmujących między innymi artystów, reżyserów czy franczyzy. Na tej podstawie przebadano prawie pięć milionów „promptów”, czyli zapytań w Midjourney zawierających konkretne nazwy i nazwiska, służących do wygenerowania obrazków lub filmików inspirowanych konkretnym artystą czy artystką.

Alfons Mucha, Wes Anderson i Zaha Hadid kontra sztuczna inteligencja

Artystą, którego styl najczęściej naśladują użytkownicy Midjourney, jest Alfons Mucha. Analitycy doliczyli się ponad 230 tysięcy komend zawierających jego nazwisko. Słynny czeski malarz tworzący w stylu art nouveau pozostawił w tyle takich artystów jak Rembrandt, Leonardo da Vinci, Gustav Klimt, Salvador Dalí czy Hokusai.

Eksperci z ustalili też, że spośród reżyserów filmowych najczęściej kopiowany jest styl Wesa Andersona, twórcy takich filmów jak „Grand Budapest Hotel” czy „Fantastyczny pan lis”. Jego charakterystyczny styl wykorzystano w Midjourney ponad 92000 razy. Na dalszych miejscach, z niższymi wynikami, uplasowali się tacy twórcy jak Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro, Stanley Kubrick, Denis Villeneuve czy David Lynch.

Najpopularniejszą architektką w generatorze Midjourney okazała się Zaha Hadid, której nazwisko pojawiło się w ponad 63000 promptów. Na podium, z nieco niższymi wynikami, znaleźli się dwaj inni znani architekci: Tadao Ando i Frank Gehry.

Spośród wszystkich franczyz największą furorę robi uniwersum „Gwiezdnych Wojen” ze 160000 promptami. Tuż za „Gwiezdnymi Wojnami” na podium znalazło się uniwersum Batmana i film „Titanic”. Oprócz nich na liście dziesięciu najczęściej kopiowanych stylów popularnych uniwersów znalazły się kolejno „Władca Pierścieni”, „Pokémon”, „Matrix”, „Superman”, „Harry Potter”, „Super Mario” i „Warcraft”.

Co ciekawe, to nie kreacje inspirowane animacjami Studia Ghibli są najpopularniejsze wśród użytkowników Midjourney. W rankingu najczęściej naśladowanych japońskich anime filmy takie jak „Spirited Away” znalazły się daleko za „Akirą”, „Naruto” i „Ghost in the Shell”, które trafiły na podium w tej kategorii.

