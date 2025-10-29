Od kiedy generatory obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji stały się dostępne dla szerokiego grona użytkowników, internet zalały miliony grafik i wideo w stylu charakterystycznym dla znanych twórców. Eksperci z serwisu Kapwing przeanalizowali, kogo z artystów najchętniej kopiują użytkownicy znanej platformy Midjourney służącej do generowania obrazów.

Midjourney: Jakich twórców najchętniej kopiują użytkownicy?

Od pewnego czasu, przeglądając media społecznościowe i inne serwisy, niemal każdego dnia można trafić na grafiki i wideo, które do złudzenia przypominają dzieło znanego artysty, architekta, reżysera czy innego twórcy. Wysoka jakość wielu z tych kreacji sprawia, że rzesze internautów błędnie przypisują ich autorstwo konkretnej osobie.

Zjawisko budzi wiele kontrowersji i protestów, zwłaszcza w gronie przedstawicieli zawodów kreatywnych. Jak na razie jednak jest ono nie do powstrzymania, czego przykładem jest chociażby niedawny wysyp memów, „selfies” czy kadrów w stylu japońskiego Studia Ghibli.

Niektórzy twórcy są bardziej popularni od innych ze względu na swój charakterystyczny i efektowny styl. Zjawisku przyjrzeli się eksperci z internetowej platformy do edycji materiałów wideo Kapwing, którzy sprawdzili, którzy znani twórcy są najczęściej podrabiani – w tym wypadku w popularnej usłudze Midjourney.