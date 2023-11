Według dyrektora muzeum, Miguela Falomira, inspiracją dla twórców wystawy były właśnie „Panny Dworskie” Velázqueza. Warto zaznaczyć, że to obraz wyjątkowy, bo jeden z najbardziej zagadkowych dzieł w historii sztuki – do dziś trwają spory i dyskusje na temat właściwego tematu pracy, a badacze prześcigają się w wymyślaniu jego kolejnych interpretacji. Jak się okazuje, pomysłodawców wystawy zainspirował sam malarz. Na dziele, o którym mowa, widać bowiem ogromne, oparte o sztalugę płótno, przed którym stoi artysta – sam Diego Velázquez. W dłoniach trzyma paletę i długi pędzel, spogląda uważnie i dumnie przed siebie, jakby patrzył na to, co chce namalować.

Museo Nacional del Prado

- Wystawa ma sugerować byśmy zastanowili się nad czymś, nad czym – jak sądzę – Velázquez także chciałby, żebyśmy się zastanowili, gdyby tu był. Mianowicie nad tym, że sztuka – a w szczególności malarstwo – to nie tylko sam obraz - mówi w rozmowie brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Miguel Falomir. – Dzieła sztuki są trójwymiarowe. Skupiając się wyłącznie na obrazie, będącym odtworzeniem danej chwili zatrzymanej w czasie, uzyskujemy pewne informacje, ale wiele z nich nam brakuje – przede wszystkim, jeśli chodzi o to, co oznacza dzieło. Lubię powtarzać, że kiedy widzi się całe dzieło – także jego tył i ramę – ma się wrażenie, że stoi się przed odkryciem archeologicznym, w którym każda warstwa ma swoją historię do opowiedzenia – dodał.

Na wystawie łącznie eksponowane są 134 dzieła. 105 z nich pochodzi z Museo del Prado, zaś 29 – z muzeów znajdujących się poza granicami Hiszpanii. Obrazy prezentowane są w dwóch pokojach, w których ściany pomalowane zostały na czarno. Jak czytamy, taka aranżacja wnętrza „ma stworzyć atmosferę przypominającą jaskinię” – klimat nawiązujący do tajemnicy. Część prac zobaczyć można z obu stron, inne wyłącznie z jednej – tylnej. Kurator chciał w ten sposób wyeksponować wiadomości, znaczki i szkice, które zdobią rewersy obrazów.

Museo Nacional del Prado

Mówiąc o ekspozycji, Falomir odwołuje się do „Alicji w Krainie Czarów” – powieści z 1865 roku autorstwa Charlesa Lutwidge’a Dodgsona. - To jak wejście do innego wymiaru, którego nie ma, wymiaru ukrytego, ale niezwykle ważnego i będącego w równym stopniu częścią dzieła, co front - podkreśla w rozmowie z „Guardianem”.