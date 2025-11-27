Aktualizacja: 27.11.2025 13:34 Publikacja: 27.11.2025 05:00
Pomnik o nazwie Eternal Wall of Answered Prayer (ang. Wieczna Ściana Wysłuchanych Modlitw) przypomina znak nieskończoności, a w istocie jest wstęgą Möbiusa, czyli powierzchnią, która nie ma ani początku, ani końca.
Nieopodal miasteczka Coleshill w środkowej Anglii powstaje właśnie chrześcijański pomnik, który będzie największym tego typu obiektem w Wielkiej Brytanii. Gigantyczna biała wstęga z miliona betonowych cegieł symbolizuje niekończącą się modlitwę.
W znajdującym się w angielskim regionie West Midlands miasteczku Coleshill w hrabstwie Warwickshire ruszyła budowa jednego z najbardziej efektownych pomników chrześcijaństwa w Europie – a być może i na świecie. Gigantyczna betonowa wstęga stanie na łące w otoczeniu drzew i będzie się wspierać na dwóch sztucznych pagórkach.
Autorem projektu jest Paul Bulkeley, założyciel wielokrotnie nagradzanej brytyjskiej pracowni architektonicznej Snug Architects. Jak sam przyznaje, jest chrześcijaninem, a pomysł na projekt przyszedł mu do głowy w trakcie modlitwy.
Koncepcja wielkiej wstęgi pod Coleshill wygrała międzynarodowy konkurs pod kierownictwem RIBA jeszcze w 2016 r. jako jeden z projektów, które nadesłały 133 pracownie z 25 krajów z całego globu. Budowa ruszyła dopiero teraz, kiedy udało się zebrać 40 milionów funtów na realizację projektu.
„Od samego początku było dla mnie jasne, że ta propozycja wyróżnia się spośród wszystkich innych. Jego wznosząca się, wymowna, rzeźbiarska forma, eleganckie urozmaicenie przestrzenne oraz pomysłowe zagospodarowanie terenu dały inspirujący efekt »wow«, który ma potencjał angażować i oczarowywać zwiedzających” – chwali projekt architekt Renato Benedetti, przewodniczący jury w konkursie RIBA.
Struktura o nazwie Eternal Wall of Answered Prayer (ang. Wieczna Ściana Wysłuchanych Modlitw) przypomina znak nieskończoności, a w istocie jest wstęgą Möbiusa, czyli powierzchnią, która nie ma ani początku, ani końca. Rozległy monument o szerokości 80 metrów i wysokości 51,5 metra będzie widoczny z pobliskich dróg szybkiego ruchu i linii kolejowej.
Koniec budowy Wiecznej Ściany Wysłuchanych Modlitw zaplanowano na 2028 r. Kiedy powstanie, będzie największym chrześcijańskim pomnikiem w Wielkiej Brytanii. Dla porównania, wysokość pomnika Chrystusa Króla, który góruje nad Świebodzinem, wynosi „zaledwie” 36 metrów.
Pewnym utrudnieniem przy projektowaniu Wiecznej Ściany Wysłuchanych Modlitw było jedno z kluczowych założeń, które zawarto w wytycznych konkursu. Zgodnie z tym założeniem pomnik nie powinien zawierać w sobie żadnych dosłownych symboli chrześcijańskich.
Forma monumentu miała być uniwersalna, a jednocześnie powinna subtelnie przemycać religijne przesłanie. Zdaniem architektów forma wstęgi Möbiusa, która symbolizuje nieskończoność chrześcijańskiego Boga i modlitwy, doskonale odpowiada tym założeniom.
Monument będzie tworzyć 188 prefabrykowanych modułów, które z kolei będą składać się z łącznie miliona białych betonowych cegieł. Każda z cegieł ma reprezentować autentyczną historię wysłuchanej modlitwy, historie te odwiedzający będą mogli poznać za pośrednictwem specjalnej aplikacji na smartfona. Monumentowi będzie towarzyszyć budynek dla odwiedzających, a także parking i ogród.
