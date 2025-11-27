Nieopodal miasteczka Coleshill w środkowej Anglii powstaje właśnie chrześcijański pomnik, który będzie największym tego typu obiektem w Wielkiej Brytanii. Gigantyczna biała wstęga z miliona betonowych cegieł symbolizuje niekończącą się modlitwę.

Ściana Modlitw: Gigantyczny pomnik religijny w Wielkiej Brytanii

W znajdującym się w angielskim regionie West Midlands miasteczku Coleshill w hrabstwie Warwickshire ruszyła budowa jednego z najbardziej efektownych pomników chrześcijaństwa w Europie – a być może i na świecie. Gigantyczna betonowa wstęga stanie na łące w otoczeniu drzew i będzie się wspierać na dwóch sztucznych pagórkach.

Autorem projektu jest Paul Bulkeley, założyciel wielokrotnie nagradzanej brytyjskiej pracowni architektonicznej Snug Architects. Jak sam przyznaje, jest chrześcijaninem, a pomysł na projekt przyszedł mu do głowy w trakcie modlitwy.

Koncepcja wielkiej wstęgi pod Coleshill wygrała międzynarodowy konkurs pod kierownictwem RIBA jeszcze w 2016 r. jako jeden z projektów, które nadesłały 133 pracownie z 25 krajów z całego globu. Budowa ruszyła dopiero teraz, kiedy udało się zebrać 40 milionów funtów na realizację projektu.