Tekst pierwotnie pojawił się w drukowanym wydaniu magazynu „Sukces”, dodatku dla prenumeratorów „Rzeczpospolitej”.

OKO – tak nazywa się jej najbardziej znany projekt. Wazon zaprojektowany przez Malwinę Konopacką (w 2024 roku dziesięciolecie powstania projektu świętowano jubileuszową wystawą) doczekał się bardzo wielu edycji, stał się nie tylko pożądanym przedmiotem, ale też jednym z symboli współczesnego polskiego designu. Takiego, który sięga do korzeni, ale też nie brak mu odwagi. W przypadku Malwiny Konopackiej ta odwaga zaowocowała stworzeniem marki, której popularność wykracza już poza granice Polski.

Studiowała wzornictwo przemysłowe i historię sztuki w Warszawie oraz ilustrację w Berlinie. Wciąż łączy te dwa światy w swoich pracach, choć dzisiaj jest kojarzona przede wszystkim z ceramiką. „Daje szersze pole do popisu niż malarstwo czy rysunek. Łączy te dziedziny, a także rzeźbę. Tak postrzegam moją pracę, jako obiekty z pogranicza sztuki i designu – mówi Malwina Konopacka.

Malwina Konopacka: Od dziecka ciągle malowałam

Decyzja o tym, aby zająć się ceramiką, pojawiła się właściwie przypadkiem. Od dzieciństwa ciągle malowałam, rysowałam albo szyłam. Mój tata dość usilnie zachęcał mnie do rysowania, co – jak w przypadku większości dzieci – wywołało we mnie naturalny bunt i na chwilę kompletnie porzuciłam pędzel i farby, a więcej grałam na pianinie czy lepiłam małe figurki. Z biegiem lat wewnętrzny pociąg do kreowania coraz bardziej dawał o sobie znać i wróciłam do sztuki.