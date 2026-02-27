Re-edycje projektów Gaudíego to projekt pracowni BD Barcelona ze stolicy Katalonii.
Katalońska pracownia projektowa BD Barcelona od lat zajmuje się produkcją mebli według projektów słynnego katalońskiego architekta Antoniego Gaudíego, które ponad sto lat temu powstały specjalnie do wnętrz dwóch kamienic w Barcelonie jego autorstwa. Z okazji setnej rocznicy śmierci słynnego architekta po raz pierwszy zaprezentowano w całości wszystkie projekty Gaudíego wykonane dla kamienic Casa Calvet i Casa Batlló.
Nieregularne, organiczne kształty, inspiracje światem natury, nietypowe rozwiązania konstrukcyjne i duża doza surrealizmu – tak w największym skrócie można opisać charakterystyczny styl Antoniego Gaudíego. Żyjącego w latach 1852–1926 Katalończyka uważa się za jednego z najbardziej wizjonerskich architektów w historii.
Oprócz budynków – w tym słynnego kościoła Sagrada Familia czy kamienic Casa Batlló i Casa Milà w Barcelonie – Gaudí projektował też meble. Architekt był zaangażowany w procesie projektowania wszystkich, nawet najmniejszych szczegółów budynków, nie wyłączając elementów wykończeniowych i mebli.
Czytaj więcej
Eksperci nie mają wątpliwości: liczące ponad sto lat górskie schronisko Xalet del Catllaràs w Kat...
Ponad sto lat temu Gaudí zaprojektował kolekcję mebli, które miały zdobić wnętrza dwóch słynnych kamienic w Barcelonie: Casa Calvet, którą wybudowano pod koniec XX wieku (był to pierwszy budynek mieszkalny zaprojektowany przez Gaudíego) oraz pochodzącej z 1906 r. Casa Batlló.
Kolekcja mebli Gaudíego z litego drewna dębowego w pełni oddaje charakterystyczny styl architekta: nogi oraz oparcia wiją się i wyginają, przypominając gałęzie drzew. Organiczne formy mebli, które są jednocześnie funkcjonalne i ergonomiczne, nawiązują do kształtów okien, ścian i elementów dekoracyjnych w Casa Calvet i Casa Batlló.
Oryginalne meble sprzed ponad stu lat znajdują się w Muzeum Gaudíego w Parku Güell, tymczasem wyjątkową kolekcję reprodukcji tych właśnie mebli o nazwie „Gaudí” wyprodukowała renomowana katalońska firma meblarska BD Barcelona. Na jej czele stoi Paolo Bofill – syn słynnego architekta Ricardo Bofilla – który przejął również po ojcu stery w pracowni Bofill Taller de Arquitectura.
Firma BD Barcelona ma wieloletnie doświadczenie w produkcji unikatowych mebli, które można nazwać dziełami sztuki. Współpracował z nią między innymi Salvador Dalí przy produkcji surrealistycznych mebli swojego projektu.
Kolekcję tworzą dębowe krzesła, ławki, lustro, a także wieszak na odzież wierzchnią. Oprócz mebli w kolekcji znajdują się też mosiężne klamki, a nawet judasz, które projektanci z BD Barcelona stworzyli we współpracy ze znanym hiszpańskim architektem Davidem Ferrerem. Wszystkie elementy powstały przy wykorzystaniu tradycyjnych, rzemieślniczych metod.
Ceny mniejszych elementów kolekcji wahają się od kilkuset do kilku tysięcy euro. Jeżeli chodzi o meble, to ich ceny są dostępne na specjalną prośbę. Można się domyślać, że będą proporcjonalnie wyższe.p
Moment wypuszczenia kolekcji „Gaudí” nie jest nieprzypadkowy – w 2026 r. przypada setna rocznica śmierci katalońskiego architekta. Każda reprodukcja z kolekcji posiada certyfikat z podpisem dyrektora organizacji Real Cátedra Gaudí, który potwierdza, że obiekt jest wierną re-edycją oryginalnego projektu Gaudíego.
Milano Cortina 2026 to nazwa innowacyjnego, samowystarczalnego schroniska górskiego, które niebawem zostanie zam...
Czy słupy wysokiego napięcia muszą wyglądać jak bezduszne geometryczne konstrukcje? Austriacy przekonują, że moż...
Jubileuszowa, 10. edycja 4 Design Days odbędzie się 22–23 stycznia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym...
Organizatorzy prestiżowego konkursu A’Design opublikowali tegoroczny ranking liderów świata designu. Polska zajm...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas