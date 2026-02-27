Katalońska pracownia projektowa BD Barcelona od lat zajmuje się produkcją mebli według projektów słynnego katalońskiego architekta Antoniego Gaudíego, które ponad sto lat temu powstały specjalnie do wnętrz dwóch kamienic w Barcelonie jego autorstwa. Z okazji setnej rocznicy śmierci słynnego architekta po raz pierwszy zaprezentowano w całości wszystkie projekty Gaudíego wykonane dla kamienic Casa Calvet i Casa Batlló.

Meble projektu Antoniego Gaudíego: Drewno i organiczne formy

Nieregularne, organiczne kształty, inspiracje światem natury, nietypowe rozwiązania konstrukcyjne i duża doza surrealizmu – tak w największym skrócie można opisać charakterystyczny styl Antoniego Gaudíego. Żyjącego w latach 1852–1926 Katalończyka uważa się za jednego z najbardziej wizjonerskich architektów w historii.

Oprócz budynków – w tym słynnego kościoła Sagrada Familia czy kamienic Casa Batlló i Casa Milà w Barcelonie – Gaudí projektował też meble. Architekt był zaangażowany w procesie projektowania wszystkich, nawet najmniejszych szczegółów budynków, nie wyłączając elementów wykończeniowych i mebli.

Ponad sto lat temu Gaudí zaprojektował kolekcję mebli, które miały zdobić wnętrza dwóch słynnych kamienic w Barcelonie: Casa Calvet, którą wybudowano pod koniec XX wieku (był to pierwszy budynek mieszkalny zaprojektowany przez Gaudíego) oraz pochodzącej z 1906 r. Casa Batlló.