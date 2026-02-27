Reklama

Była symbolem komunistycznego luksusu. Dawna ikona brutalizmu świeci pustkami

Wieżowiec zwany Zachodnią Bramą Belgradu zyskał status ikony jugosłowiańskiego socmodernizmu. Ambitny projekt znanego serbskiego architekta do dziś przyciąga miłośników brutalizmu, jednak jego stan jest coraz gorszy.

Publikacja: 27.02.2026 13:13

Genex Tower to dwie wieże, nad którymi góruje przestrzeń, w której niegdyś mieściła się elegancka re

Genex Tower to dwie wieże, nad którymi góruje przestrzeń, w której niegdyś mieściła się elegancka restauracja z widokiem na Belgrad.

Foto: kallerna, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Zachodnia Brama Belgradu, czyli podwójny wieżowiec, którego oficjalna nazwa to Genex Tower, góruje nad stolicą Serbii od blisko pięciu dekad i jest jednym z najbardziej wyrazistych przykładów europejskiego brutalizmu. Niegdyś najwyższy budynek na Bałkanach, Genex Tower był symbolem postępu i siły socjalistycznej Jugosławii. Teraz brakuje pomysłu, w jaki sposób zapewnić niszczejącemu budynkowi przetrwanie.

Genex Tower. Zachodnia Brama Belgradu: Brutalizm w dawnej Jugosławii

Budowa wieżowca, który nazwano Zachodnią Bramą Belgradu, ruszyła w 1977 r. i dobiegła końca trzy lata później. Brutalistyczny kompleks zaprojektował serbski architekt Mihajlo Mitrović na potrzeby nieistniejącej już, państwowej firmy handlowej Genex – stąd oficjalna nazwa budynku, Genex Tower.

W czasach, kiedy oddano do użytku Genex Tower, budynek był symbolem nowoczesności, miał też witać – i zachwycać – osoby, które wjeżdżały do Belgradu od zachodu, z lotniska. Jego bryła miała oddawać optymizm czasów dynamicznego rozwoju przemysłu i nowych technologii.

Czytaj więcej

Nagrodzona stacja w większości znajduje się pod ziemią.
Architektura
Najpiękniejszy nowy dworzec na świecie. Nagroda dla stacji metra w Europie

Monumentalny, wielofunkcyjny budynek był na początku lat 80. jednym z najnowocześniejszych obiektów w Jugosławii. Tworzą go dwie połączone ze sobą wieże, których szczyt wieńczy obrotowa restauracja – wówczas rzadkość, nie tylko w tak zwanym bloku państw socjalistycznych.

Reklama
Reklama

Liczący 115 metrów (135 metrów wraz z anteną) Genex Tower był w momencie oddania go do użytku najwyższym budynkiem na Bałkanach. Ten tytuł udało mu się utrzymać aż do lat 90., ale nawet obecnie jest jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w Europie Południowo-Wschodniej.

Foto: Lessormore, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Każdy z dwóch wieżowców tworzących Zachodnią Bramę Belgradu miał inne przeznaczenie. W jednym, 30-piętrowym, mieściły się 84 mieszkania. Drugi, liczący 39 pięter, pełnił funkcje komercyjne. Znajdowały się w nim nowoczesne biura typu „open space”. Z wieży „biznesowej” można było przejść do obrotowej restauracji.

Foto: Ivanbuki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Obydwie wieże łączył dwupoziomowy most – z jednego do drugiego budynku można było przejść łącznikiem. Zgodnie z koncepcją Mihajlo Mitrovicia miało to symbolizować łączność między dwiema sferami życia społecznego – biznesowego i prywatnego.

Genex Tower: Niekochany symbol dawnej Jugosławii

Zachodnia Brama Belgradu do dziś zachwyca architektów i przyciąga fotografów, filmowców i miłośników urbexu. Niektórzy uważają, że projektując wieżowiec, Mitrović wyprzedził swoją epokę i doszukują się w brutalistycznej bryle elementów, które zapowiadały nadchodzący postmodernizm.

Reklama
Reklama

Foto: Filip Vučenović, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

W 2016 r. brytyjski „Guardian” uznał Genex Tower za jedno z największych arcydzieł światowego brutalizmu. Tymczasem w Belgradzie nie ma zgody co do tego, w jaki sposób dostosować betonowego giganta do współczesnych potrzeb. W drugiej dekadzie XXI wieku firma Genex zbankrutowała i wieżowiec częściowo porzucono – część biurowa pozostaje nieużytkowana i z reguły pokrywają ją płachty reklamowe. Druga wieża, mieszkalna, wciąż funkcjonuje, jednak stan techniczny budynku z roku na rok jest coraz gorszy. Jak dotąd nie podjęto żadnych konkretnych działań, aby ocalić Zachodnią Bramę Belgradu od dalszej degradacji.

Najwyższe piętra Zachodniej Bramy Belgradu, które uchodzą za najlepszy punkt widokowy w stolicy Serbii, są od dawna niedostępne. Od wielu lat nie działa też restauracja na szczycie budynku. U wejścia do części mieszkaniowej kompleksu niegdyś znajdowały się oryginalne murale, po których dziś nie ma ani śladu. Budynek trwa, ale jego stan jest coraz gorszy – dawna ikona brutalizmu i symbol potęgi socjalistycznej Jugosławii służy obecnie za tło dla wielkich płacht reklamowych, które kłują w oczy mieszkańców stolicy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Projekt hangaru to dzieło kijowskiej pracowni architektonicznej +kouple.
Architektura
Dobrze ukryty minimalizm. Hangar dla czołowgo zespołu akrobacyjnego z Ukrainy
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Obiekt powstały na sztucznej wyspie pod Osaką, według projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Arch
Architektura
Koniec największej drewnianej konstrukcji na świecie. Wielki Krąg idzie na opał
Tworzenie Domu Książków nie było zwykłą budową, raczej swoistym plenerem artystyczno-architektoniczn
Architektura
Zachwycała i budziła ciekawość. Co dalej z najbardziej wyjątkową willą ery PRL?
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Modernistyczny budynek wybudowano na zamówienie Eusebiego Güella – tego samego, dla którego Antoni G
Architektura
Nowe odkrycie w Hiszpanii. To dawne schronisko górskie jest dziełem Gaudíego
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama