Zachodnia Brama Belgradu, czyli podwójny wieżowiec, którego oficjalna nazwa to Genex Tower, góruje nad stolicą Serbii od blisko pięciu dekad i jest jednym z najbardziej wyrazistych przykładów europejskiego brutalizmu. Niegdyś najwyższy budynek na Bałkanach, Genex Tower był symbolem postępu i siły socjalistycznej Jugosławii. Teraz brakuje pomysłu, w jaki sposób zapewnić niszczejącemu budynkowi przetrwanie.

Reklama Reklama

Genex Tower. Zachodnia Brama Belgradu: Brutalizm w dawnej Jugosławii

Budowa wieżowca, który nazwano Zachodnią Bramą Belgradu, ruszyła w 1977 r. i dobiegła końca trzy lata później. Brutalistyczny kompleks zaprojektował serbski architekt Mihajlo Mitrović na potrzeby nieistniejącej już, państwowej firmy handlowej Genex – stąd oficjalna nazwa budynku, Genex Tower.

W czasach, kiedy oddano do użytku Genex Tower, budynek był symbolem nowoczesności, miał też witać – i zachwycać – osoby, które wjeżdżały do Belgradu od zachodu, z lotniska. Jego bryła miała oddawać optymizm czasów dynamicznego rozwoju przemysłu i nowych technologii.

Monumentalny, wielofunkcyjny budynek był na początku lat 80. jednym z najnowocześniejszych obiektów w Jugosławii. Tworzą go dwie połączone ze sobą wieże, których szczyt wieńczy obrotowa restauracja – wówczas rzadkość, nie tylko w tak zwanym bloku państw socjalistycznych.