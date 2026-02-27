Genex Tower to dwie wieże, nad którymi góruje przestrzeń, w której niegdyś mieściła się elegancka restauracja z widokiem na Belgrad.
Zachodnia Brama Belgradu, czyli podwójny wieżowiec, którego oficjalna nazwa to Genex Tower, góruje nad stolicą Serbii od blisko pięciu dekad i jest jednym z najbardziej wyrazistych przykładów europejskiego brutalizmu. Niegdyś najwyższy budynek na Bałkanach, Genex Tower był symbolem postępu i siły socjalistycznej Jugosławii. Teraz brakuje pomysłu, w jaki sposób zapewnić niszczejącemu budynkowi przetrwanie.
Budowa wieżowca, który nazwano Zachodnią Bramą Belgradu, ruszyła w 1977 r. i dobiegła końca trzy lata później. Brutalistyczny kompleks zaprojektował serbski architekt Mihajlo Mitrović na potrzeby nieistniejącej już, państwowej firmy handlowej Genex – stąd oficjalna nazwa budynku, Genex Tower.
W czasach, kiedy oddano do użytku Genex Tower, budynek był symbolem nowoczesności, miał też witać – i zachwycać – osoby, które wjeżdżały do Belgradu od zachodu, z lotniska. Jego bryła miała oddawać optymizm czasów dynamicznego rozwoju przemysłu i nowych technologii.
Monumentalny, wielofunkcyjny budynek był na początku lat 80. jednym z najnowocześniejszych obiektów w Jugosławii. Tworzą go dwie połączone ze sobą wieże, których szczyt wieńczy obrotowa restauracja – wówczas rzadkość, nie tylko w tak zwanym bloku państw socjalistycznych.
Liczący 115 metrów (135 metrów wraz z anteną) Genex Tower był w momencie oddania go do użytku najwyższym budynkiem na Bałkanach. Ten tytuł udało mu się utrzymać aż do lat 90., ale nawet obecnie jest jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w Europie Południowo-Wschodniej.
Każdy z dwóch wieżowców tworzących Zachodnią Bramę Belgradu miał inne przeznaczenie. W jednym, 30-piętrowym, mieściły się 84 mieszkania. Drugi, liczący 39 pięter, pełnił funkcje komercyjne. Znajdowały się w nim nowoczesne biura typu „open space”. Z wieży „biznesowej” można było przejść do obrotowej restauracji.
Obydwie wieże łączył dwupoziomowy most – z jednego do drugiego budynku można było przejść łącznikiem. Zgodnie z koncepcją Mihajlo Mitrovicia miało to symbolizować łączność między dwiema sferami życia społecznego – biznesowego i prywatnego.
Zachodnia Brama Belgradu do dziś zachwyca architektów i przyciąga fotografów, filmowców i miłośników urbexu. Niektórzy uważają, że projektując wieżowiec, Mitrović wyprzedził swoją epokę i doszukują się w brutalistycznej bryle elementów, które zapowiadały nadchodzący postmodernizm.
W 2016 r. brytyjski „Guardian” uznał Genex Tower za jedno z największych arcydzieł światowego brutalizmu. Tymczasem w Belgradzie nie ma zgody co do tego, w jaki sposób dostosować betonowego giganta do współczesnych potrzeb. W drugiej dekadzie XXI wieku firma Genex zbankrutowała i wieżowiec częściowo porzucono – część biurowa pozostaje nieużytkowana i z reguły pokrywają ją płachty reklamowe. Druga wieża, mieszkalna, wciąż funkcjonuje, jednak stan techniczny budynku z roku na rok jest coraz gorszy. Jak dotąd nie podjęto żadnych konkretnych działań, aby ocalić Zachodnią Bramę Belgradu od dalszej degradacji.
Najwyższe piętra Zachodniej Bramy Belgradu, które uchodzą za najlepszy punkt widokowy w stolicy Serbii, są od dawna niedostępne. Od wielu lat nie działa też restauracja na szczycie budynku. U wejścia do części mieszkaniowej kompleksu niegdyś znajdowały się oryginalne murale, po których dziś nie ma ani śladu. Budynek trwa, ale jego stan jest coraz gorszy – dawna ikona brutalizmu i symbol potęgi socjalistycznej Jugosławii służy obecnie za tło dla wielkich płacht reklamowych, które kłują w oczy mieszkańców stolicy
