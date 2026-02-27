Jedna z prac Rembrandta prezentowanych na wystawie w Stedelijk Museum w holenderskim Zutphen. Grafiki, które pojawią się na wystawie, zostały kupione na początku XX wieku, wówczas ani sprzedawca, ani nabywca nie zdawali sobie sprawy, ile są warte.
Za niecały miesiąc 35 akwafort, których autorem był Rembrandt van Rijn, będzie można zobaczyć w jednym z holenderskich muzeów. Świat sztuki nie miał pojęcia o istnieniu tych druków: przeleżały w domu prywatnego kolekcjonera przez prawie sto lat. Eksperci zauważają, że prace słynnego artysty zachowały się w zadziwiająco dobrym stanie.
Wśród kilkuset prac Rembrandta, które zachowały się do naszych czasów, sporą część stanowią akwaforty. Holenderskiego mistrza uważa się zresztą za jednego z pionierów tej techniki.
Zwykle są to niewielkie, ale bardzo ciekawe prace. Przedstawiają między innymi autoportrety artysty, studia postaci i rozmaite sceny – od biblijnych po te codzienne, z życia współczesnych Rembrandtowi Holendrów, żyjących w XVII wieku.
Akwaforty Rembrandta osiągają na aukcjach astronomiczne ceny. W grudniu ubiegłego roku to właśnie jego druk pod tytułem „Inspektor Arnout Tholinx” z 1656 r. sprzedano na licytacji w londyńskim domu aukcyjnym Christie’s za ponad trzy miliony funtów. Uczyniło to akwafortę Rembrandta najdroższym tego rodzaju dziełem „starych mistrzów”, jakie kiedykolwiek sprzedano na aukcji.
Czytaj więcej
Europa wzbogaciła się o kolejne muzeum: otwarto Narodowe Muzeum Fotograficzne w Rotterdamie, któr...
Do istniejącej kolekcji prac Rembrandta dołączyło właśnie 35 akwafort, których autentyczność potwierdzono dopiero niedawno. Jak informują holenderskie media, do niezwykłego odkrycia doszło w domu prywatnej kolekcjonerki.
Druki Rembrandta przeleżały w sejfie w domu Holenderki Charlotte Meyer przez blisko sto lat. Kobieta odziedziczyła dzieła po swoim dziadku, który kupił je na początku XX wieku.
„Naleśnikarka”, Rembrandt van Rijn, 1635 r. – jedna z prac z kolekcji Charlotte Meyer, która zostanie zaprezentowana na wystawie w holenderskim Zutphen.
„Nikt się wtedy nie interesował akwafortami. Nie były niczym niezwykłym” – powiedziała Meyer w rozmowie z holenderskim portalem Omroep Gelderland. „Trzymaliśmy je, ale nikt tak naprawdę niczego się po nich nie spodziewał”.
Holenderka zmieniła zdanie dopiero niedawno. W 2020 r. postanowiła w końcu przyjrzeć się teczce z drukami po dziadku i przekazała je ekspertom z muzeum Domu Rembrandta w Amsterdamie. Historycy sztuki i badacze potwierdzili, że musiał je własnoręcznie wykonać nie kto inny, jak słynny holenderski mistrz.
Eksperci podkreślają, że akwaforty zachowały się w zaskakująco dobrej kondycji. To efekt przechowywania prac w idealnych warunkach: w całkowitej ciemności i bez dostępu wilgoci. Zarówno mistrzowskie wykonanie akwafort, jak i ich znakomity stan sprawiają, że pieniężna wartość każdego druku jest znaczna, choć Meyer nie ujawniła konkretnych kwot.
Jak na razie nie wiadomo, czy właścicielka kolekcji będzie chciała sprzedać akwaforty. Wiadomo jednak, że już za niecały miesiąc będzie można obejrzeć je w Stedelijk Museum w holenderskim Zutphen.
Już 21 marca 2026 r. w muzeum otworzy się wystawa pod tytułem „Rembrandt: From Dark to Light” (ang. „Rembrandt: od cienia do światła”). Oprócz ponad 70 dzieł naśladowców holenderskiego mistrza, a także artystów, którzy tworzyli przed nim, częścią ekspozycji będą nowo odkryte akwaforty i inne dzieła z kolekcji Charlotte Meyer. Wystawa potrwa do 14 czerwca.
W Wenecji ruszyła wystawa, która jest gratką dla miłośników twórczości włoskiego malarza Jacopo Tintoretta. W je...
Nadchodzi wystawa, której z pewnością nie przegapią miłośnicy sztuki Anisha Kapoora. Podczas zbliżającego się Bi...
Arabia Saudyjska stara się zerwać z wizerunkiem petrogiganta. Służą temu spektakularne projekty urbanistyczne i...
Europa wzbogaciła się o kolejne muzeum: otwarto Narodowe Muzeum Fotograficzne w Rotterdamie, które przeniosła si...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas