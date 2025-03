Jak powstał Mood Scent Bar?

Pomysł na perfumerię Mood Scent Bar od początku był jasny: chcieliśmy stworzyć rodzaj zrzeszenia zapachów unikatowych. Mamy produkty, których w Europie, poza nami, nie ma nikt. Proponujemy najróżniejsze wizje zapachowe – od perfum z Argentyny, Meksyku czy USA po Japonię. Taki był cel, od początku chodziło o stworzenie bardzo zróżnicowanej kolekcji perfum. Stąd nazwa „Bar”, bo każdy może znaleźć coś dla siebie.

Tworzenie firmy zaczęliśmy od spisania manifestu. Głównym założeniem była filozofia dobierania zapachów. Chcieliśmy, żeby zapach nie został zredukowany do roli „pachnącego powietrza”, zależało nam, żeby przemawiał. Naszym celem jest dobór zapachu do osoby. Czasem możemy popełnić błąd, to oczywiste, ale podchodzimy do tego zadania niezwykle poważnie.

Zapach wpływa na nastrój i emocje. Pozwala nam się przenosić w czasie i przestrzeni. Potrafi też wpływać na to, jacy jesteśmy. Kiedyś przyszła do mnie klientka, znana scenografka, i powiedziała: chcę poczuć się wkurzona. Robię projekt, który jest fajny, ale zbyt klasyczny. Muszę poczuć wściekłość, bo inaczej nie będę wyrazista. To było wyzwanie, ale znaleźliśmy dla niej zapach.

Perfumy niszowe od masowych różni wiele rzeczy. Ich twórcy są bardziej skłonni do ryzyka. Mogą sobie na to pozwolić, bo ich marki nie potrzebują szerokiego zasięgu. Czasem są to kompozycje wręcz szokujące. Mamy w kolekcji zapach, który nazywa się Don Giovanni. W składzie jest piżmo, jaśmin i ambra, ale jeśli powąchamy te perfumy, okaże się, że pachną one jak mokry pies. Niesamowite, że ktoś wpadł na pomysł, by użyć takiej, a nie innej odmiany jaśminu, która w tym zestawieniu wręcz szokuje. To przykład na to, że marki niszowe są dużo bardziej odważne niż twórcy zapachów popularnych.

Zawsze przyglądam się twórcom perfum. Marketing nie jest dla mnie wyznacznikiem, wiele marek stawia na kontrowersyjność, licząc, że dzięki temu staną się rozpoznawalne. Mnie takie podejście nie interesuje. Szukam osób, które żyją w świecie zapachów. Zwracam uwagę na autentyczność. Zaangażowanie przekłada się na sukces finansowy, ale na początku musi być pasja.