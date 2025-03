World Architecture Festival to wielkie i ważne wydarzenie w świecie architektury. Kluczowa jest główna wygrana, to prestiż na skalę światową, ale znaczenie mają także zwycięstwa w poszczególnych kategoriach. Dworzec Lublin, zaprojektowany przez warszawską pracownię Tremend, zdobył w ubiegłym roku nagrodę w kategorii „Transport”. „Od początku chcieliśmy, by ten obiekt nawiązywał do lokalności. Dlatego sięgnęliśmy po lubelskie wycinanki i zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób możemy do nich nawiązać w naszym projekcie” – mówi Magdalena Federowicz-Boule, prezeska pracowni Tremend, która w tym roku, dzięki nagrodzie dla dworca w Lublinie, dołączy do jurorów konkursu World Architecture Festival.

Reklama

Co pani czuje, stając przed gotowym budynkiem zaprojektowanym przez pani pracownię?

MFB: To bardzo osobiste pytanie, bo to dla mnie emocjonalny, a także w pewnym sensie trudny moment. W takich chwilach zawsze towarzyszy mi myśl o ludziach, których praca złożyła się na dany obiekt. Trzeba pamiętać, że budynki projektują całe zespoły, a nie pojedyncze osoby. Zapewne też przyglądam się też detalom, patrzę, jak wygląda całość. Duże znaczenie ma dla mnie odbiór tego, co powstało przez innych, bo projektujemy dla ludzi.

Jak to wyglądało w przypadku dworca w Lublinie?

MFB: To był projekt, przy którym mogliśmy usiąść z całym zespołem i pomyśleć nie tylko o architekturze, ale też o ekologii czy o tym, co nasza architektura przyniesie miastu. Projektując ten obiekt, postawiliśmy sobie trzy cele. Pierwszy był oczywisty: komunikacja, czyli zebranie całości miejskiej komunikacji w jednym miejscu. To wydawało nam się także ekologiczne. Drugi: stworzyć miejsce, które będzie punktem spotkań mieszkańców, a nie tylko centrum przesiadkowym dla pasażerów. I trzeci: stworzyć obiekt, który mógłby wpłynąć na rewitalizację obszarów sąsiadujących z dworcem. To było dla nas bardzo ważne. Dlatego, gdy stanęłam przed gotowym budynkiem, uśmiechnęłam się i pomyślałam: fajnie, że ten obiekt powstał, bo kolejni inwestorzy już się zastanawiają, co dalej zrobić z tą przestrzenią.