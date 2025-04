Stworzyła od podstaw znaną polską markę biżuterii. „Rynek zalany jest tandetą”

Anka Krystyniak o początkach swojej marki biżuterii

Na początku pracowałam w pojedynkę, ale szybko zorientowałam się, że potrzebuję warsztatu, narzędzi i kolejnych rąk do pomocy. Dzisiaj pracuje ze mną 10 osób, każda z nich ma inne umiejętności. W najlepszych jubilerskich pracowniach pracują specjaliści z bardzo wąskich dziedzin. Ktoś specjalizuje się w szlifowania, ktoś w obsadzaniu kamieni. Nie byłabym w stanie zrobić absolutnie wszystkiego, ale muszę wiedzieć, jak ma wyglądać efekt końcowy.

Foto: Archiwum prywatne

Wiele osób mówi, że rzemieślnicza praca jest niczym medytacja. Zgadzam się z tym w stu procentach. Tworzenie biżuterii to mój zen. Kiedy siadam przy biurku, wyłączam głowę, wyciszam się. Osiągam stan spokoju. Kiedyś zdarzało mi się pracować nad kolejnymi precjozami nieprzerwanie od rana do nocy. Ktoś mógłby stwierdzić, że to męczące, ale ja to kocham. Cieszę się, że doszłam do momentu, że jestem w stanie własnymi rękoma tworzyć coś namacalnego i to jest w stanie utrzymać mnie i wszystkie osoby, które ze mną pracują.

Anka Krystyniak: Rynek w Polsce zalany jest tandetą

Kiedyś patrzyłam na uśmiechniętych ludzi, którzy stali na branżowych targach biżuterii w kolejce po tanio i masowo produkowane rzeczy. To był jedyny raz, kiedy przyszło mi do głowy, że moje życie byłoby prostsze, gdybym sprowadzała gotową biżuterię z Chin zamiast tworzyć ją ręcznie (śmiech). Nie ma co ukrywać, że zajmowanie się rękodziełem w Polsce, to droga pod górkę. Biżuterii na rynku jest dużo, ale bardzo mało jest rzeczy, które robią ludzkie dłonie, a nie maszyny w Azji.

Rynek biżuterii jest dzisiaj w ogromnej mierze zalany tandetą, a powszechna dostępność spowodowała, że ludzie o biżuterię nie dbają. Kiedy się zużyje, wyrzucają ją do kosza i kupują nową. Kiedyś artysta-jubiler miesiąc pracował nad czymś, żeby to zaprojektować, wykonać i dopiero sprzedać. Teraz najlepiej jest zrobić coś szybko, sprzedać i robić następne i następne i następne. Staram się też dbać o to w naszej firmie – wszystkie nasze produkty można u nas poddać pełnej renowacji.

Kiedyś kupowało się ręcznie robioną biżuterię na wyjątkowe okazje, zostawała z nami na całe życie a potem przechodziła w ręce kolejnych pokoleń. Teraz ludzie powoli znowu zaczynają traktować biżuterię jako coś wyjątkowego. Mam wrażenie, że nasyciliśmy się już kupowaniem wszystkiego i chcemy wrócić do posiadania rzeczy, które zostaną z nimi na dłużej.