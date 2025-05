Zara posiada już swój sklep przy ulicy Meir. „Dowiedziawszy się o nowym projekcie budowlanym, postanowili przenieść tu swój sklep” – dodaje prezes Tans Urban Landmarks.

Nowy obiekt znajduje się jeszcze na etapie budowy. Flamandzkie media informują, że będzie to jedna z najdroższych inwestycji w belgijskiej branży handlowej.

Nowy największy na świecie sklep Zary będzie zajmował trzy piętra. Jego powierzchnia zajmie 14,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wyższe piętra będzie zajmowała belgijska uczelnia wyższa Karel de Grote Hogeschool.

Budowa nowego obiektu ma dobiec końca w drugiej połowie 2026. Sklep Zary ma otworzyć się kilka miesięcy później.

Zara rozbudowuje imperium

Koncern Inditex, który oprócz Zary posiada w swoim portfolio również marki Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius i Oysho, ma za sobą udany rok. Hiszpański gigant zanotował wzrost wartości sprzedaży o 7,5 procenta do wartości 38,6 miliardów euro. Przełożyło się to na przychód na poziomie 22,3 miliarda euro, co stanowi wzrost o 7,6 procenta w porównaniu z 2023 rokiem.

Od końca pandemii Inditex notuje stabilny wzrost sprzedaży, w ciągu ostatnich trzech lat wartość akcji firmy wzrosła ponad dwukrotnie. Wpłynęła na to nie tylko sprzedaż przez internet, ale również powiększanie fizycznej powierzchni sprzedażowej.