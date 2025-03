Twórcy The Line określają je jako pierwsze na świecie miasto bez samochodów. Ultranowoczesny i dostępny dla wszystkich system transportu publicznego uważają za jedno z najważniejszych osiągnięć projektu. Jak zapowiadają, będzie on działał w sposób zrównoważony i wyeliminuje problem korków.„Pomyślcie o Manhattanie” – tłumaczy Hickey. „Nie potrzebujecie samochodów na Manhattanie, bo wszędzie można się dostać metrem lub alejami. Wyobraźcie sobie teraz, że przenosicie to rozwiązanie i rozwijacie je – zamiast przemieszczać się wyłącznie horyzontalnie, The Line pozwala również bez trudu przemieszczać się w pionie” – wyjaśnia Denis Hickey.

Tak, według projektantów, miałyby wyglądać wewnętrzne arterie The Line. Foto: Neom

Prezes Neomu dodaje, że w The Line będzie można przemieszczać się we wszystkich kierunkach: z góry na dół i na boki. Aby zapewnić mieszkańcom odpowiedni dostęp do transportu publicznego, przystanki będą znajdować się od siebie w odległości od półtora do dwóch kilometrów.

Głównym elementem całego systemu komunikacyjnego będzie szybka sieć kolejowa. Dzięki niej z jednego końca The Line na drugi będzie można przemieścić się w zaledwie 20 minut. Kolej będzie też łączyła megalopolis z przyszłym portem lotniczym Neom.

W mieście nie zabraknie też chodników i rozwiązań z zakresu mikromobilności. Nad transportem publicznym, systemem energetycznym i właściwie nad wszystkimi systemami w The Line będzie czuwać sztuczna inteligencja, która będzie na bieżąco dostosowywać się do potrzeb mieszkańców.

„Rozlewające się miasta to przeżytek” – mówi Denis Hickey. „Nie interesuje nas stara szkoła rozbudowy miast poprzez budowanie coraz szerszych dróg. The Line będzie pierwszym dużym miastem bez samochodów. Zamiast tego mieszkańcy będą mieć do dyspozycji szybkie metro, komunikację publiczną i system komunikacji w pionie. Gdzie ludzie słyszą o mieście bez samochodów, pytają jak mieliby się w nim przemieszczać. Odpowiedź brzmi: szybciej i sprawniej niż we współczesnych miastach. Średni czas dojazdu gdziekolwiek wewnątrz The Line nie będzie przekraczał 20 minut” – zapewnia Hickey.