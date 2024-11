Po kilku latach rekordowych wzrostów sprzedaży i zysków, branża mody luksusowej przeżywa ciężki okres. Tylko niektórym markom udaje się znaleźć receptę na to, jak poradzić sobie w trudnych czasach. Wśród nich jest Miu Miu, włoska marka należąca do Prady. Fenomen Miu Miu to w dużym stopniu zasługa Pokolenia Z.