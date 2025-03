Czytaj więcej Architektura „Miasto przyszłości” rośnie na pustyni. Miliony ludzi i ani jednego samochodu Szef powstającego na pustyni w Arabii Saudyjskiej projektu Neom, mającego być megamiastem przyszłości, ujawnił jak miałoby być zorganizowane życie mieszkańców tego gigantycznego obiektu. „To będzie pierwsze na świecie duże miasto bez samochodów” – przekonuje.

W ciągu swojej kariery zrealizował ponad 30 projektów, obejmujących muzea, przestrzenie publiczne, obiekty mieszkalne i biurowe. Wśród najważniejszych realizacji Liu znajdują się West Village w Chengdu – kompleks łączący funkcje biurowe, rekreacyjne, kulturalne i handlowe – oraz Sichuan Fine Arts Institute Department of Sculpture w Chongqingu, gdzie połączył sztukę i architekturę. W jego twórczości widać szacunek do historii i kultury, a jednocześnie nowoczesne podejście do materiałów i formy.

West Village – wielofunkcyjny kompleks w Czengdu łączący obiekty sportowe, przestrzenie biurowe i usługowe, otoczony systemem ramp dla pieszych i rowerzystów. Foto: Chen Chen

Liu nie jest tylko architektem, ale także nauczycielem i mentorem dla młodszych pokoleń projektantów. Często podkreśla, że pragnie przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodym architektom, aby mogli oni rozwijać swoje umiejętności w kontekście chińskiej kultury i historii. Jest również autorem wielu artykułów i esejów na temat architektury.

Nagroda Pritzkera: najważniejsze wyróżnienie w świecie architektury

Nagrodę Pritzkera, przyznawana od 1979 roku, to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w architekturze. Bywa porównywana do Nagrody Nobla – cieszy się wyjątkowym uznaniem w świecie architektów. Została ufundowana przez Jaya i Cindy Pritzkerów, przedstawicieli rodu Pritzkerów, jednej z najbogatszych i najpotężniejszych rodzin w USA, powiązanych między innymi z Hyatt Corporation.