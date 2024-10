Żadnego z tych produktów nie byłoby, gdyby nie twój wyjazd do Szwajcarii.

OZ: Studia na uniwersytecie ETH w Zurychu rzeczywiście odmieniły moje życie, ale to samo wydarzyłoby się w przypadku każdej pracowitej osoby, która by tam pojechała. To kwestia tego, czy wykorzystasz szansę, którą otrzymałeś. ETH otwiera wiele dróg i wiele drzwi. Dzięki studiom na tej uczelni mogłem zacząć rozmawiać z czołowymi firmami z branży. Zapraszano mnie, człowieka tuż po studiach, na spotkania, dawano mi bardzo innowacyjne maszyny – najdroższa kosztowała półtora miliona euro. Inżynierowie tworzyli te urządzenia, choć nie do końca wiedzieli, jak można je wykorzystać. Ja wiedziałem. Współpracujemy do dzisiaj, tyle że obecnie kupujemy te maszyny. Inwestycja tych firm we mnie już dawno im się zwróciła.

Oskar Zięta: chcemy zbudować polską markę, która stanie się globalnym graczem

Do Szwajcarii pojechałeś jako student architektury, wróciłeś jako konstruktor, innowator, człowiek ze świata technologii. Dlaczego porzuciłeś architekturę?

OZ: Jako młody człowiek myślałem, że w architekturze jest więcej kreacji. Dzisiaj chylę czoło przed moimi przyjaciółmi architektami, bo wiem, że to bardzo trudna branża, łącząca wiele zagadnień, a do tego wymagająca bezpośredniego kontaktu z inwestorem, co bywa kłopotliwe. Wygraliśmy kiedyś konkurs na projekt budynku mieszkalnego. Obiekt został zrealizowany, nazywa się Serletta House i stoi w Sankt Moritz w Szwajcarii, obok słynnego Palace Hotel. Ten obiekt bardzo mnie zmęczył. Realizacja była tak daleka od projektu, którym wygraliśmy konkurs, że powiedziałem sobie wtedy: nie chcę dłużej tego robić. Architekturę postrzegałem jako niekończącą się powieść w wielu tomach. Tymczasem design wydawał mi się zdaniem z kropką na końcu.

Rzeczywiście tak jest?