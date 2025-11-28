Aktualizacja: 28.11.2025 05:26 Publikacja: 28.11.2025 05:00
Aparthotel Promenada stanął we Władysławowie.
Foto: Jakub Certowicz
Już tylko do 1 grudnia można głosować w międzynarodowym plebiscycie na najlepsze budynki 2025 roku, którego organizatorem jest internetowa platforma architektoniczna Archello. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy internauci. Jednym z finalistów Archello Awards 2025 jest projekt Polaków – kameralny aparthotel z Władysławowa.
Archello Awards 2025 to organizowany od trzech lat konkurs nagradzający najlepsze projekty budynków i produktów z całego świata, który zdążył zdobyć renomę w branży szeroko pojętego designu. Kilkudziesięcioosobowe jury składające się z cenionych ekspertów z branży architektury i designu już pod koniec tego roku wyłoni zwycięzców w kategoriach obejmujących między innymi budynki i wnętrza o różnym przeznaczeniu.
W tegorocznej edycji konkursu nie zabrakło paru polskich akcentów. Niedawno pisaliśmy o jednym z nich – nietuzinkowym projekcie siedziby firmy Gambit Systems, którego autorami są architekci z katowickiej pracowni KWK Promes. Realizacja zakwalifikowała się do finału w kategorii „Niskie i średnie budynki biurowe”.
Drugim finalistą z Polski – w kategorii „Niskie apartamentowce” – jest Promenada, aparthotel przy Alei Gwiazd Sportu, jednej z popularnych ulic we Władysławowie. Autorem projektu jest zespół z gdańskiej pracowni Archmondo pod kierownictwem Piotra Kowalczyka, założyciela i głównego architekta biura.
Czterokondygnacyjny, geometryczny aparthotel stanowi odpowiedź projektantów na architektoniczną kakofonię, która jest problemem w wielu kurortach nad Bałtykiem. Lekka bryła z dużymi przeszkleniami i biała elewacja przykuwają uwagę, jednak niewielka skala budynku nie dominuje okolicznych budynków.
Foto: Jakub Certowicz
Taką właśnie propozycję architektów docenili jurorzy konkursu Archello Awards, którzy zdecydowali się zakwalifikować projekt Archmondo do finału. Na stronie portalu Archello nazwali projekt „cichym manifestem tego, czym mogłaby być architektura polskiego wybrzeża”.
„W czasach, kiedy rozwój wybrzeża zbyt często daje priorytet zyskowi, a nie poezji, Promenada daje nadzieję, że wciąż możliwe jest pójście inną drogą” – czytamy w komentarzu jurorów.
Liczący 2100 metrów kwadratowych apartamentowiec mieści 26 w pełni wyposażonych mieszkań. Oprócz nich w budynku znajduje się recepcja, przestrzeń zabaw dla najmłodszych dzieci, a także strefa relaksu dla dorosłych gości.
Foto: Jakub Certowicz
Kolorystyka wnętrz, które również zaprojektowali architekci z Archmondo, koresponduje z fasadą budynku. Jest jasna i ogranicza się do subtelnych odcieni beżu i bieli. Aranżacje są minimalistyczne, ale pełne ciepła, co udało się uzyskać dzięki zastosowaniu elementów z jasnego drewna. Wszystkie wnętrza są doskonale doświetlone naturalnym światłem.
Foto: Jakub Certowicz
Dzięki takiej estetyce architektom udało się uzyskać efekt spokojnego, przyjaznego nadmorskiego kurortu, w którym można w pełni wypocząć. Jury konkursu określiło Promenadę jako „kompozycję o niemal monastycznej powściągliwości”.
Architekci nie zapomnieli też o otoczeniu budynku, które nawiązuje do nadmorskiego krajobrazu. Wokół apartamentowca posadzono lokalne trawy i inne rośliny, które rosną w okolicach Władysławowa, umieszczono też elementy kojarzące się z wydmami.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
