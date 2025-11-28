Już tylko do 1 grudnia można głosować w międzynarodowym plebiscycie na najlepsze budynki 2025 roku, którego organizatorem jest internetowa platforma architektoniczna Archello. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy internauci. Jednym z finalistów Archello Awards 2025 jest projekt Polaków – kameralny aparthotel z Władysławowa.

Władysławowo: Aparthotel w finale Archello Awards 2025

Archello Awards 2025 to organizowany od trzech lat konkurs nagradzający najlepsze projekty budynków i produktów z całego świata, który zdążył zdobyć renomę w branży szeroko pojętego designu. Kilkudziesięcioosobowe jury składające się z cenionych ekspertów z branży architektury i designu już pod koniec tego roku wyłoni zwycięzców w kategoriach obejmujących między innymi budynki i wnętrza o różnym przeznaczeniu.

W tegorocznej edycji konkursu nie zabrakło paru polskich akcentów. Niedawno pisaliśmy o jednym z nich – nietuzinkowym projekcie siedziby firmy Gambit Systems, którego autorami są architekci z katowickiej pracowni KWK Promes. Realizacja zakwalifikowała się do finału w kategorii „Niskie i średnie budynki biurowe”.

Drugim finalistą z Polski – w kategorii „Niskie apartamentowce” – jest Promenada, aparthotel przy Alei Gwiazd Sportu, jednej z popularnych ulic we Władysławowie. Autorem projektu jest zespół z gdańskiej pracowni Archmondo pod kierownictwem Piotra Kowalczyka, założyciela i głównego architekta biura.