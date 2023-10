Jesień z Oskarem Ziętą. Gdzie zobaczyć wystawy słynnego polskiego designera?

Ta jesień należy do Oskara Zięty. Polski designer, artysta, innowator, rzeźbiarz i inżynier, zyskał światową sławę dzięki innowacyjnej metodzie produkcji mebli ze stali, a zaprojektowany przez niego stołek PLOPP stał się jedną z ikon współczesnego designu. Oskar nie rezygnuje jednak z innych swoich pasji, czego dowodem są wystawy, które można obecnie oglądać w Polsce.

Do 30 października w warszawskiej siedzibie GPW trwa wystawa „Przenikania_2” prezentująca rzeźbiarskie formy ze studia Oskara Zięty zestawione z obrazami Małgorzaty Lenartowicz. To unikatowa okazja, by zobaczyć między innymi prototypy prac, które zyskały duży rozgłos, jak Urban Crystals, monolity pokazywane obecnie w Dubaju, czy rzeźba, która trafiła do Filharmonii Szczecińskiej.

To jednak nie wszystko. Do 30 listopada w warszawskim Ogrodzie Rzeźby Raster można oglądać „Studium trzepaka” autorstwa Oskara Zięty – oraz wystawę „Matt is the new shine” we wrocławskiej galerii wnętrz Domar. Z kolei na początku listopada, podczas targów Warsaw Home, zaprezentowana zostanie wystawa „Zieta ilustrowany: Ikony designu w kresce młodych polskich grafików”.

O obecnych i nadchodzących wystawach – a także o tajnikach swojego warsztatu, Oskar Zięta opowiadał podczas wywiadu na wystawie w warszawskiej siedzibie GPW.