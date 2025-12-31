Żywica z drzewa kadzidłowca od tysiącleci stanowi jedną z najcenniejszych naturalnych substancji na świecie. Jak się okazuje, kadzidło, czyli olibanum, jest też coraz trudniej dostępne. Problemowi kurczących się zasobów kadzidła i przyczynom całego zjawiska przyjrzała się redakcja BBC.

Kadzidło coraz bardziej niedostępne

W kulturze Zachodu kadzidło ma niezwykle ważne znaczenie religijne. Zgodnie z chrześcijańską tradycją to właśnie tę drogocenną żywicę miał podarować Jezusowi jeden z trzech magów (lub króli). Kadzidlanym dymem pachną katolickie kościoły, a także prawosławne cerkwie.

Kadzidło, czyli żywica z drzew rodzaju Boswellia, od tysięcy lat odgrywa kluczową rolę w religiach i medycynie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Substancję tę spala się w ceremoniach religijnych i w trakcie medytacji, kadzidło wykorzystuje się też w tradycyjnej medycynie chińskiej i indyjskiej.

Jeszcze pod koniec XX wieku olibanum produkowano głównie do celów religijnych. Dziś to jeden z najbardziej rozchwytywanych składników w prężnie rozwijającej się branży szeroko pojętego wellness, której wartość szacuje się na 5,6 biliona dolarów.