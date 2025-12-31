Aktualizacja: 31.12.2025 21:27 Publikacja: 31.12.2025 05:00
Żywica z drzewa kadzidłowca pozyskiwana jest głównie w Somalii, Erytrei, Etiopii i w Sudanie.
Foto: Stock Adobe
Żywica z drzewa kadzidłowca od tysiącleci stanowi jedną z najcenniejszych naturalnych substancji na świecie. Jak się okazuje, kadzidło, czyli olibanum, jest też coraz trudniej dostępne. Problemowi kurczących się zasobów kadzidła i przyczynom całego zjawiska przyjrzała się redakcja BBC.
W kulturze Zachodu kadzidło ma niezwykle ważne znaczenie religijne. Zgodnie z chrześcijańską tradycją to właśnie tę drogocenną żywicę miał podarować Jezusowi jeden z trzech magów (lub króli). Kadzidlanym dymem pachną katolickie kościoły, a także prawosławne cerkwie.
Kadzidło, czyli żywica z drzew rodzaju Boswellia, od tysięcy lat odgrywa kluczową rolę w religiach i medycynie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Substancję tę spala się w ceremoniach religijnych i w trakcie medytacji, kadzidło wykorzystuje się też w tradycyjnej medycynie chińskiej i indyjskiej.
Czytaj więcej
Francuski koncern LVMH stał się współwłaścicielem marki perfumiarskiej BDK Parfums. Najważniejsi...
Jeszcze pod koniec XX wieku olibanum produkowano głównie do celów religijnych. Dziś to jeden z najbardziej rozchwytywanych składników w prężnie rozwijającej się branży szeroko pojętego wellness, której wartość szacuje się na 5,6 biliona dolarów.
Kadzidło można znaleźć w składzie wielu kremów, perfum i innych kosmetyków. W aromaterapii olibanum uważa się za „króla olejków eterycznych”, przypisując mu między innymi wspieranie odporności organizmu.
Produkcja kadzidła koncentruje się w Somalii, Erytrei, Etiopii i w Sudanie, a także w takich krajach Półwyspu Arabskiego jak Jemen i Oman. Do dziś olibanum pozyskuje się tak jak przed wiekami: poprzez nacinanie drzewa i zbieranie zaschniętej żywicy, która wysączyła się z nacięć.
Wartość globalnego rynku kadzidła szacuje się na ponad 360 milionów dolarów. Eksperci przewidują, że do 2032 roku będzie on dwa razy większy i osiągnie wartość ponad 700 milionów.
Tymczasem z najnowszych raportów naukowych wynika, że na przestrzeni najbliższych dwóch dekad produkcja olibanum skurczy się o połowę. Problem ten poruszyło w ostatnich latach niewiele mediów, ostatnio malejącej dostępności kadzidła przyjrzeli się dziennikarze serwisu BBC.pDlaczego brakuje kadzidła?
Dlaczego kadzidło staje się jeszcze rzadszym produktem niż dotychczas? Eksperci wymieniają kilka współistniejących czynników, które wpływają na malejącą dostępność tej cennej żywicy.
Jednym z nich są zmiany klimatyczne, których rezultatem są coraz surowsze warunki pogodowe, w jakich rosną drzewa kadzidłowca. W ostatnich latach nasiliły się też inwazje kornika, który dziesiątkuje populacje tych cennych roślin.
W wielu krajach, w których pozyskuje się kadzidło, toczą się wewnętrzne konflikty zbrojne. Utrudniają one, a czasem wręcz uniemożliwiają normalną egzystencję lokalnych producentów olibanum.
Sytuacja tych ostatnich i tak jest już niełatwa. Częste są przypadki wykorzystywania ich pracy przez pośredników skupujących cenną żywicę, którzy, co więcej, nierzadko wykorzystują lokalne konflikty do swoich celów.
Popyt na kadzidło z roku na rok jest coraz większy, co zmusza producentów tej substancji do nadmiernej eksploatacji drzew, co odbija się na zdrowiu tych roślin. Eksperci zauważają, że regeneracja drzewa, z którego ściągnięto zbyt dużą ilość żywicy, może zabrać nawet kilkanaście lat.
Najnowszy magazyn „Sukces”, dodatek dla prenumeratorów „Rzeczpospolitej”, to miejsca, wydarzenia, architektura,...
Potwierdzono pochodzenie słynnego galeonu, który spoczywa na dnie u wybrzeży Kolumbii. Rywalizuje o niego kilka...
Pałac Mała Wieś - najgorętsze miejsce na mapie enoturystycznej Mazowsza, które w wyjątkowy sposób łączy blisko 2...
Uniwersalne, łatwe w budowie i rozbudowie, wykonane z materiałów wysokiej jakości – to część zalet domów modułow...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Dom mody Lanvin nie jest już jedyną francuską marką luksusową pod kontrolą chińskich firm. Miliarder z Hongkongu...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas