Aktualizacja: 06.01.2026 11:33 Publikacja: 05.01.2026 12:53
Kaplica ma niewielką powierzchnię (35 metrów kwadratowych), ale jest bardzo wysoka (osiem metrów).
Foto: Paul Ott
Znajdująca się przy Szpitalu Uniwersyteckim w Grazu kaplica o nazwie Fractal Chapel służy nie tylko pacjentom i odwiedzającym go osobom, ale również pracownikom placówki. Minimalistyczny projekt z nietypowym pomysłem na ołtarz i fraktalami, które pełnią zarówno funkcję estetyczną, jak i psychoterapeutyczną, zdobył właśnie tytuł „Wnętrza Roku 2025” w ramach konkursu World Architecture Festival.
Radzenie sobie ze stresem i zachowanie dobrego samopoczucia w szpitalu to spore wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak i medyków. Poczucie wewnętrznego spokoju ma wywoływać nietypowa aranżacja nowej protestanckiej kaplicy przy Szpitalu Uniwersyteckim w austriackim mieście Grazu, którą jej projektanci nazwali Fractal Chapel, czyli „Fraktalną kaplicą”.
Autorami aranżacji są architekci z działającej w Grazu pracowni INNOCAD Architecture. Innowacyjny projekt otrzymał niedawno tytuł „Wnętrza Roku 2025” w ramach konkursu Inside Festival, a także wspomnianego World Architecture Festival.
Czytaj więcej
Jury konkursu Prix Versailles wybrało osiem najpiękniejszych nowych budynków na świecie. Tytuł na...
Celem architektów było stworzenie spokojnego, kojącego i przytulnego miejsca, którego skuteczność pod kątem redukcji stresu będzie udowodniona naukowo. Taki efekt udało się osiągnąć w ramach multidyscyplinarnej współpracy z naukowcami i innymi projektantami.
Kaplica o powierzchni 35 metrów kwadratowych ma klasyczne, niskie wejście. Po jego przekroczeniu oczom ukazuje się wysoka na osiem metrów przestrzeń, którą rozświetla naturalne i sztuczne światło, sączące się przez perforowane panele.
Minimalistyczny wystrój wnętrza opiera się na bieli i odcieniach drewna. Z tego materiału powstał ołtarz, ławki, podłoga i sufit.
Centralnym punktem kaplicy jest ołtarz. Jest jednak bardzo nietypowy, bo zbudowany na bazie pnia drzewa. Autorem obiektu jest znany austriacki rzeźbiarz Manfred Erjautz.
Perforacje na ścianach kaplicy układają się we fraktale, które tworzą wiele struktur w naturze i które są jednocześnie źródłem korzystnych reakcji w ludzkim mózgu. Fraktalne wzory opracowano na bazie najnowszych osiągnięć w dziedzinie neuronauk.
Fraktalne perforacje powstały we współpracy ze studiem projektowym 13&9 Design oraz specjalizującym się w badaniu tych wzorów prof. Richardem Taylorem z Uniwersytetu w Oregonie. Fraktale wygenerowano w specjalnym programie komputerowym.
Badania prof. Taylora wykazały pozytywny wpływ fraktalnych wzorów na neurologiczne, fizjologiczne i psychologiczne reakcje patrzących na nie ludzi. Złożone, a zarazem harmonijne wzory dają poczucie relaksu i — jak zauważył badacz — obniżają poziom stresu o 60 procent. Wyniki badań prof. Taylora wykorzystano już dwie dekady temu w NASA w celu obniżenia poziomu stresu u astronautów.
Skuteczność innowacyjnej metody wpływania na reakcje ludzkiego mózgu przy pomocy fraktali potwierdza eksperyment, który przeprowadzono na dużej grupie uczestników. Raport z badania opublikowano na łamach cenionego czasopisma naukowego „Frontiers in Psychology”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jury konkursu Prix Versailles wybrało osiem najpiękniejszych nowych budynków na świecie. Tytuł najładniejszej st...
Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku zaprzysiężenie Zohrana Mamdaniego na burmistrza Nowego Jorku odbędzie się w...
Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Polsce. Od lat st...
Barbican Centre w Londynie to jeden z symboli brytyjskiej stolicy. Obiekt, w którym odbywają się głośne wydarzen...
Ceniony serwis Dezeen opublikował listę najlepszych projektów 2025 roku. Znalazło się na niej odbudowane leśne k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas