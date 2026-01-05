Reklama

Najpiękniejsze wnętrza na świecie. Tytuł dla kaplicy w Europie Środkowej

Projektanci wnętrz kaplicy w austriackim Grazu sięgnęli po naturalne materiały, a także – po najnowsze osiągnięcia naukowe. Kaplica przy szpitalu w Austrii została uznana za najpiękniejsze wnętrze na świecie w 2025 roku w prestiżowych konkursach, między innymi w World Architecture Festival.

Publikacja: 05.01.2026 12:53

Kaplica ma niewielką powierzchnię (35 metrów kwadratowych), ale jest bardzo wysoka (osiem metrów).

Kaplica ma niewielką powierzchnię (35 metrów kwadratowych), ale jest bardzo wysoka (osiem metrów).

Foto: Paul Ott

Izabela Popko

Znajdująca się przy Szpitalu Uniwersyteckim w Grazu kaplica o nazwie Fractal Chapel służy nie tylko pacjentom i odwiedzającym go osobom, ale również pracownikom placówki. Minimalistyczny projekt z nietypowym pomysłem na ołtarz i fraktalami, które pełnią zarówno funkcję estetyczną, jak i psychoterapeutyczną, zdobył właśnie tytuł „Wnętrza Roku 2025” w ramach konkursu World Architecture Festival.

Najpiękniejsze wnętrza 2025 roku: Nagroda dla minimalistycznej kaplicy w szpitalu 

Radzenie sobie ze stresem i zachowanie dobrego samopoczucia w szpitalu to spore wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak i medyków. Poczucie wewnętrznego spokoju ma wywoływać nietypowa aranżacja nowej protestanckiej kaplicy przy Szpitalu Uniwersyteckim w austriackim mieście Grazu, którą jej projektanci nazwali Fractal Chapel, czyli „Fraktalną kaplicą”.

Autorami aranżacji są architekci z działającej w Grazu pracowni INNOCAD Architecture. Innowacyjny projekt otrzymał niedawno tytuł „Wnętrza Roku 2025” w ramach konkursu Inside Festival, a także wspomnianego World Architecture Festival.

Czytaj więcej

Nagrodzona stacja w większości znajduje się pod ziemią.
Architektura
Najpiękniejszy nowy dworzec na świecie. Nagroda dla stacji metra w Europie
Reklama
Reklama

Celem architektów było stworzenie spokojnego, kojącego i przytulnego miejsca, którego skuteczność pod kątem redukcji stresu będzie udowodniona naukowo. Taki efekt udało się osiągnąć w ramach multidyscyplinarnej współpracy z naukowcami i innymi projektantami.

Szpitalna kaplica w Austrii: nagroda za wnętrza

Kaplica o powierzchni 35 metrów kwadratowych ma klasyczne, niskie wejście. Po jego przekroczeniu oczom ukazuje się wysoka na osiem metrów przestrzeń, którą rozświetla naturalne i sztuczne światło, sączące się przez perforowane panele.

Minimalistyczny wystrój wnętrza opiera się na bieli i odcieniach drewna. Z tego materiału powstał ołtarz, ławki, podłoga i sufit.

Centralnym punktem kaplicy jest ołtarz. Jest jednak bardzo nietypowy, bo zbudowany na bazie pnia drzewa. Autorem obiektu jest znany austriacki rzeźbiarz Manfred Erjautz.

Perforacje na ścianach kaplicy układają się we fraktale, które tworzą wiele struktur w naturze i które są jednocześnie źródłem korzystnych reakcji w ludzkim mózgu. Fraktalne wzory opracowano na bazie najnowszych osiągnięć w dziedzinie neuronauk.

Reklama
Reklama

Fraktalne perforacje powstały we współpracy ze studiem projektowym 13&9 Design oraz specjalizującym się w badaniu tych wzorów prof. Richardem Taylorem z Uniwersytetu w Oregonie. Fraktale wygenerowano w specjalnym programie komputerowym.

Badania prof. Taylora wykazały pozytywny wpływ fraktalnych wzorów na neurologiczne, fizjologiczne i psychologiczne reakcje patrzących na nie ludzi. Złożone, a zarazem harmonijne wzory dają poczucie relaksu i — jak zauważył badacz — obniżają poziom stresu o 60 procent. Wyniki badań prof. Taylora wykorzystano już dwie dekady temu w NASA w celu obniżenia poziomu stresu u astronautów.

Skuteczność innowacyjnej metody wpływania na reakcje ludzkiego mózgu przy pomocy fraktali potwierdza eksperyment, który przeprowadzono na dużej grupie uczestników. Raport z badania opublikowano na łamach cenionego czasopisma naukowego „Frontiers in Psychology”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Austria Styl Życia Architektura
Nagrodzona stacja w większości znajduje się pod ziemią.
Architektura
Najpiękniejszy nowy dworzec na świecie. Nagroda dla stacji metra w Europie
Stacja City Hall w Nowym Jorku została zamknięta w 1945 roku.
Architektura
Opuszczona stacja metra: Tu zostanie zaprzysiężony nowy burmistrz Nowego Jorku
Znajdujące się na wysokości 1602 metrów n.p.m. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeu
Architektura
Obserwatorium na Śnieżce wróci do życia. Co dalej ze słynnymi „spodkami”?
Barbican Centre to między innymi siedziba London Symphony Orchestra.
Architektura
Barbican Centre do remontu. Metamorfoza ikony architektury brutalistycznej
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Pawilon powstał w miejscu poprzedniego, który doszczętnie spłonął.
Architektura
Najładniejsze budynki na świecie: Na liście czeski pawilon przy granicy z Polską
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama