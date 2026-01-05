Znajdująca się przy Szpitalu Uniwersyteckim w Grazu kaplica o nazwie Fractal Chapel służy nie tylko pacjentom i odwiedzającym go osobom, ale również pracownikom placówki. Minimalistyczny projekt z nietypowym pomysłem na ołtarz i fraktalami, które pełnią zarówno funkcję estetyczną, jak i psychoterapeutyczną, zdobył właśnie tytuł „Wnętrza Roku 2025” w ramach konkursu World Architecture Festival.

Najpiękniejsze wnętrza 2025 roku: Nagroda dla minimalistycznej kaplicy w szpitalu

Radzenie sobie ze stresem i zachowanie dobrego samopoczucia w szpitalu to spore wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak i medyków. Poczucie wewnętrznego spokoju ma wywoływać nietypowa aranżacja nowej protestanckiej kaplicy przy Szpitalu Uniwersyteckim w austriackim mieście Grazu, którą jej projektanci nazwali Fractal Chapel, czyli „Fraktalną kaplicą”.

Autorami aranżacji są architekci z działającej w Grazu pracowni INNOCAD Architecture. Innowacyjny projekt otrzymał niedawno tytuł „Wnętrza Roku 2025” w ramach konkursu Inside Festival, a także wspomnianego World Architecture Festival.