W dziedzinie mody kobiecej już dawno nie było tyle „cukru” i młodzieńczej energii. Lidewij Edelkoort, najważniejsza europejska specjalistka w dziedzinie trendów, przepowiada wielki powrót słodkiej, romantycznej, dziewczęcej estetyki, o czym informuje branżowy serwis Fashion United.

Trendy w modzie: słodko i romantycznie

Do kobiecego ubioru powraca romantyczna kraina łagodności. Na wybiegach najsłynniejszych domów mody królowały falbany, bufiaste rękawy, szkolne mundurki, koronki i zwiewne, półtransparentne tkaniny, czyli wszystko to, co wpisuje się w nieco infantylną, dziewczęcą estetykę.

Takie właśnie spostrzeżenia ma Lidewij Edelkoort, czołowa europejska specjalistka w dziedzinie trendów w modzie i designie. Holenderka jest twórczynią znanej firmy konsultingowej Trend Union, współpracowała też z takimi markami jak Gucci, Shiseido, Estée Lauder czy Lancôme.

Prognozy Edelkoort warto brać na poważnie – od lat to jedna z najbardziej wpływowych trendwatcherek na świecie. Serwis Fashion United informuje, że zdaniem ekspertki to właśnie kokieteryjny, romantyczny styl zdominuje przyszłe sezony, a swoje apogeum będzie miał w kolekcjach na wiosnę i lato 2025.