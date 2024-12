Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

W powtarzanym od pokoleń powiedzeniu, że dzieci rosną w oczach nie ma żadnej przesady. Nie wiadomo kiedy przychodzi taki moment, że nasza pociecha jest na tyle duża, że potrzebuje mieć dostęp do własnego kieszonkowego. Oczywiście dziś – „obowiązkowo” w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca i to nie tylko w formie gotówki, ale już także online. Pozwala na to bankowa aplikacja mobilna przeznaczona dla dzieci w wieku 6-13 lat – PeoPay KIDS oraz konto dla najmłodszych od Banku Pekao S.A.

Warto przy tym pamiętać, że założenie dziecku konta to ważny krok na drodze do jego samodzielności. Rodzice mają okazję być jego przewodnikami i doradcami w świecie finansów, tak aby uczyło się korzystać z rachunku w mądry i rozważny sposób. Nadchodzące święta to dobra okazja, by zacząć edukację finansową swojej pociechy, bo przy okazji można zgarnąć bonus od banku.

Okazja do zrobienia dzieciom niespodzianki

Bank Pekao S.A. rozumiejąc oczekiwania rodziców przygotował dla nich pakiet usług związanych z aplikacją PeoPay KIDS – cały finansowy ekosystem wspierający rodziców w edukacji finansowej najmłodszych. PeoPay KIDS to aplikacja, konto i karta przeznaczona dla dzieci w wieku 6–13 lat.

– Skorzystanie z promocji Pekao to dobra okazja, aby zrobić niespodziankę swoim dzieciom. Założone konto przyda się do edukacji finansowej oraz do przekazywania kieszonkowego i nauki oszczędzania na wymarzone cele – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao. – Pamiętamy także o rodzicach, ponieważ odgrywają kluczową rolę w nauce finansów swoich pociech. Dla nich też mamy prezenty. Chcemy w ten zbliżający się świąteczny czas obdarować zarówno dzieci, jak i rodziców, aby potem cieszyli się z użytkowania konta, aplikacji PeoPay KIDS i zawartych tam rozwiązań – dodaje.

Konto osobiste to Konto Przekorzystne dla młodych (Portfel), w którym dziecko ma pieniądze na bieżące potrzeby. Konto oszczędnościowe Mój Skarb (Skarbonka), to miejsce, w którym uczy się oszczędzać pieniądze na wymarzone cele. Karta PeoPay KIDS pozwala dziecku wygodnie realizować drobne płatności. A do zarządzania finansami online nasza pociecha ma wygodne narzędzie, jakim jest aplikacja PeoPay KIDS, stworzona specjalnie z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 13 lat.

Zgarnij 200 zł dla dziecka…

Mając na uwadze przedświąteczne potrzeby całej rodziny Bank Pekao S.A. przygotował specjalną promocję, w której można łącznie zyskać nawet 300 zł. Co trzeba zrobić?

Propozycja została podzielona na dwie części. W jednej dziecko może zyskać 200 zł. Aby tak się stało, do 18 grudnia 2024 r. załóż dziecku Pakiet PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, kartę Mastercard PeoPay KIDS i aplikację PeoPay KIDS) i zapisz je do promocji jeszcze tego samego dnia.

Do 31 stycznia 2025 r. dziecko musi zalogować się do aplikacji PeoPay KIDS i zapłacić 3 razy kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK-iem.

Jeśli spełni te warunki, do 28 lutego 2025 r. bank przeleje na Konto Przekorzystne dziecka nagrodę 200 zł. Można je wykorzystać choćby jako kieszonkowe.

…i 100 zł dla siebie

W drugiej części promocji rodzic może zyskać voucher 100 zł = 8000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Aby tak się stało do 8 stycznia 2025 r. należy założyć dziecku pakiet PeoPay KIDS z kartą MasterCard PeoPay KIDS z wizerunkiem gamingowym. W ciągu 30 dni od ich założenia dla dziecka rodzic ma zapłacić 5 razy swoją kartą zapisaną do programu Bezcenne Chwile.

W ten sposób uzyskujemy na 100 zł = 8000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Rodzic może w nim wybrać bardzo różne nagrody. Rzeczowe, takie jak słuchawki JBL i Sony, hulajnogę, zestaw do jogi, torbę 4F czy rzeczy gamingowe. Voucher do sklepów Decathlon, Reserved, Diverse, Douglas, empik, Smyk, Circle K, RTV Euro AGD, Duka, W.Kruk, Home&You, Świat Zabawek lub kartę podarunkową Allegro.

Można także wybrać bilety, na przykład do Cinema City, Multikina, Heliosa, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy na eventim. Można również zdecydować się na subskrypcje w popularnych serwisach, na przykład Spotify, lub też zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia.

5 proc. na koncie oszczędnościowym

Ale to jeszcze nie wszystko, co Bank Pekao S.A. przygotował dla najmłodszych. Otóż oprócz wspomnianego kieszonkowego na start, proponuje także promocyjne oprocentowanie.

Można je uzyskać na koncie oszczędnościowym Mój Skarb dziecka w wieku 0–12 lat i Skarbonce nastolatka w wieku 13–17 lat. Dziecko zyska aż 5 proc. w skali roku do 5 tys. zł przez 5 miesięcy (152 dni) od dnia otwarcia konta.

Promocja obowiązuje do 30 stycznia 2025 r. Szczegółowe informacje o promocjach dostępne są na stronie Banku Pekao S.A.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.