Three Cents wkracza do Polski. Nowa marka w portfolio Coca-Cola HBC Polska

Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Materiały prasowe

Polski rynek szybko się zmienia. Poszukujemy coraz bardziej wyrafinowanych doznań i przyjemności. Dotyczy to także napojów i alkoholi mocnych. Widać to w liczbach. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosło zainteresowanie m.in. rumem, ginem czy whiskey. Polacy coraz chętniej szukają ciekawych połączeń smakowych, co wymaga od barmanów kreatywności. Coraz częściej zwracamy też uwagę na skład produktu. Szukamy nie tylko ciekawych połączeń smakowych, ale też naturalnych składników.

Prezentacja rodziny napojów Three Cents. Materiały prasowe

Nowe produkty w portfolio Coca-Cola HBC odpowiadają na te trendy – produkty Three Cents są tworzone na bazie ziół i owoców i powstają bez użycia konserwantów i sztucznych barwników.

– Robimy co w naszej mocy, aby tworzyć innowacyjne i wysokiej jakości produkty, które będą inspirować i zaspokajać potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i konsumentów. Dlatego bardzo się cieszymy, że Three Cents dołącza do portfolio Coca-Cola HBC także w Polsce i możemy współpracować z wiodącą firmą w branży napojów – mówi George Bagos, dyrektor generalny i jeden z założycieli Three Cents.