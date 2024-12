Rzym: wojna z podwyżkami cen w restauracjach. Ratunkiem ma być „Pakt carbonara”

W przyszłym roku, w związku z obchodami Roku Jubileuszowego, do Rzymu przyjadą miliony pielgrzymów z całego świata. To okazja dla restauratorów, by na tym zarobić. Niektórzy jednak wolą zawrzeć porozumienie dotyczące cen między innymi jednego z najpopularniejszych rzymskich dań. Sprawie przyjrzał się brytyjski „The Times”.