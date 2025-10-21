Hotel du Lac w Tunisie jest jednym z symboli postkolonialnego rozwoju Tunezji, jego monumentalna bryła zainspirowała twórców scenografii do „Gwiezdnych wojen”. Tymczasem ruszyła rozbiórka opuszczonego i niszczejącego budynku, aby zrobić miejsce na nowy kompleks hotelowy. Pomysł ten nie spodobał się środowisku architektów i konserwatorów zabytków, a także mieszkańcom Tunisu.

Hotel du Lac w Tunisie. Symbol architektury brutalistycznej

Znajdujący się w centrum Tunisu Hotel du Lac wybudowano w latach 70. ubiegłego wieku. Od prawie dwóch dekad Tunezja była już wtedy niepodległym krajem – w latach 50. wywalczyła niezależność Francji, której była kolonią przez 75 lat.

Potężny budynek wybudowany w modnym wówczas stylu brutalistycznym stanowił symbol rozwijającej się Tunezji jako wolnego i nowoczesnego państwa. Charakterystyczna bryła rozszerza się z dołu do góry tak, że najwyższa kondygnacja jest dwa razy szersza niż najniższa.

Liczący dziesięć pięter i mieszczący 416 pokojów hotel bardzo zyskał popularność wśród turystów i stał się jednym z architektonicznych symboli Tunisu. George Lucas, twórca „Gwiezdnych wojen”, przyznał kiedyś, że architektura obiektu zainspirowała twórców scenografii do filmu „Gwiezdne wojny, część IV: Nowa nadzieja” do zaprojektowania części obiektów, które pojawiły się w tym filmie. Dodajmy, że właśnie w Tunezji nakręcono wiele scen do „Nowej nadziei”.