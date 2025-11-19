Aktualizacja: 19.11.2025 06:20 Publikacja: 19.11.2025 05:00
Rozwiązanie, z którego Nike zdecydował się zrezygnować, wprowadzono w okresie pandemii.
Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Przez ponad cztery ostatnie lata pracownicy centrali Nike'a w USA mogli korzystać z dodatkowego tygodnia płatnego urlopu. Jak jednak informuje Bloomberg, to już przeszłość. Zarząd firmy zdecydował, że 2025 rok był ostatnim, kiedy pracownicy centrali firmy w amerykańskim mieście Beaverton w stanie Oregon mogli cieszyć się dodatkowym płatnym urlopem.
Z powodu pandemii wszyscy, których dotknęły jej skutki, przeżywali mniejszy lub większy stres, zwłaszcza ci, którzy przed pandemią pracowali stacjonarnie. Tak samo było w przypadku pracowników znajdującej się w mieście Beaverton w amerykańskim stanie Oregon siedziby marki Nike, amerykańskiego giganta sportowego.
W obliczu wprowadzania przez rząd coraz to nowych obostrzeń i przedłużającej się izolacji z powodu kolejnych lockdownów pracownicy zaczęli zmagać się ze stanami depresyjnymi, lękami i innymi problemami natury psychicznej. Na podstawie badań wśród Amerykanów Naczelny Lekarz Stanów Zjednoczonych opublikował w 2021 r. wskazówki dla firm, których celem było podniesienie dobrostanu psychicznego pracowników.
Za tymi wskazówkami poszedł zarząd marki Nike, który w sierpniu tego samego roku wprowadził „Wellness Week”, czyli „tydzień dobrostanu” w formie dodatkowego tygodnia płatnego urlopu. Pracownicy siedziby Nike w Beaverton mogli pójść na tydzień urlopu w sierpniu każdego roku, aby w tym czasie zregenerować się i zadbać o swoje zdrowie psychiczne.
Nike nie był jedynym koncernem, który skorzystał z zaleceń Naczelnego Lekarza USA. Swoje „tygodnie dobrostanu” i inne tego typu programy wprowadzili między innymi tacy giganci jak Spotify, Google czy Microsoft.
Taryfa ulgowa dla pracowników amerykańskich korporacji powoli dobiega końca, bo jak poinformowała agencja Bloomberga, marka Nike dołączyła do grona firm, które odeszły od oferowania swojemu personelowi „tygodnia dobrostanu”. Cytowana przez Bloomberga Treasure Heinle, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w Nike, ogłosiła w trakcie ubiegłotygodniowej wideokonferencji z pracownikami, że nie będą mogli już skorzystać z dodatkowego urlopu.
Heinle stwierdziła, że firma Nike znajduje się „w punkcie zwrotnym”, który wymaga przeprowadzenia konkretnych zmian w jej funkcjonowaniu. Kluczową rolę odgrywają tu pracownicy i ich podejście do wypełniania służbowych obowiązków.
„Obecnie sytuacja diametralnie różni się od tej sprzed kilku lat i to właśnie dlatego podjęliśmy tę decyzję” — powiedziała Heinle. „Znajdujemy się w punkcie, który wymaga od nas zmiany stylu pracy i współdziałania jako zespołu. Musimy przychodzić do pracy i z maksymalną koncentracją wypracowywać wyniki, aby znów wygrywać” — dodała dyrektorka.
Owe „wyniki” — dodajmy, że możliwie jak najlepsze — bardzo się firmie Nike przydadzą. Analitycy spodziewają się, że w ostatnim kwartale 2025 roku wartość sprzedaży produktów amerykańskiej marki spadnie, osiągając jednocyfrowy wskaźnik wzrostu, na poziomie nie wyższym niż pięć procent. Jak informuje Bloomberg, wartość akcji sportowego giganta spadła w ubiegłym tygodniu o 13 procent.
Źródło: rp.pl
