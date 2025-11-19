Przez ponad cztery ostatnie lata pracownicy centrali Nike'a w USA mogli korzystać z dodatkowego tygodnia płatnego urlopu. Jak jednak informuje Bloomberg, to już przeszłość. Zarząd firmy zdecydował, że 2025 rok był ostatnim, kiedy pracownicy centrali firmy w amerykańskim mieście Beaverton w stanie Oregon mogli cieszyć się dodatkowym płatnym urlopem.

Reklama Reklama

Nike: Koniec płatnego „tygodnia dobrostanu”

Z powodu pandemii wszyscy, których dotknęły jej skutki, przeżywali mniejszy lub większy stres, zwłaszcza ci, którzy przed pandemią pracowali stacjonarnie. Tak samo było w przypadku pracowników znajdującej się w mieście Beaverton w amerykańskim stanie Oregon siedziby marki Nike, amerykańskiego giganta sportowego.

W obliczu wprowadzania przez rząd coraz to nowych obostrzeń i przedłużającej się izolacji z powodu kolejnych lockdownów pracownicy zaczęli zmagać się ze stanami depresyjnymi, lękami i innymi problemami natury psychicznej. Na podstawie badań wśród Amerykanów Naczelny Lekarz Stanów Zjednoczonych opublikował w 2021 r. wskazówki dla firm, których celem było podniesienie dobrostanu psychicznego pracowników.

Za tymi wskazówkami poszedł zarząd marki Nike, który w sierpniu tego samego roku wprowadził „Wellness Week”, czyli „tydzień dobrostanu” w formie dodatkowego tygodnia płatnego urlopu. Pracownicy siedziby Nike w Beaverton mogli pójść na tydzień urlopu w sierpniu każdego roku, aby w tym czasie zregenerować się i zadbać o swoje zdrowie psychiczne.