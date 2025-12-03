Jeden z kluczowych trendów, o którym piszą eksperci z firmy Kantar, w pewnym stopniu pokrywa się z obserwacjami z raportu WGSN. Wynika on z jednej strony z trudnej sytuacji ekonomicznej młodych ludzi, a z drugiej – z promowanej w mediach społecznościowych kultury natychmiastowej gratyfikacji.

Eksperci z Kantara wymyślili na ten trend określenie „treatonomics”, będące zlepkiem słów „treat” i „economics”. To pierwsze w języku angielskim można przetłumaczyć jako „przyjemność” czy „nagrodę”, to drugie oznacza ekonomię.

Raport firmy Kantar: Małe cele i małe przyjemności

Postawa wpisująca się w „treatonomię” oznacza odejście od dążenia do osiągania w swoim życiu „kamieni milowych”, czyli dużych osiągnięć, na które trzeba pracować przez wiele lat. Przedstawiciele młodych pokoleń coraz częściej dochodzą do wniosku, że nigdy nie uda im się osiągnąć któryś z owych „kamieni milowych”.

Tymi dużymi celami są na przykład małżeństwo, założenie rodziny czy zakup mieszkania. Sytuacja finansowa wielu młodych ludzi sprawia, że realizacja tych celów jest poza ich zasięgiem. Czasem przyczyną jest też niechęć młodych do podejmowania tego typu zobowiązań.

Młodzi konsumenci nadal jednak chcą zachować optymizm w niepewnych czasach, więc skupiają się na dążeniu do czegoś, co autorzy raportu określili „kamieniami calowymi”. Mowa o skromniejszych, realistycznych celach, na które nie trzeba długo czekać i które można w jakiś sposób uczcić.

„Treatonomia”, a więc rytuały małych przyjemności będących rodzajem nagrody dla samego czy samej siebie, stają się zjawiskiem, które coraz częściej dostrzegają eksperci od marketingu. Motywowane w ten sposób decyzje zakupowe będą, zdaniem ekspertów firmy Kantar, jednym ze zjawisk, na które warto zwrócić uwagę w 2026 roku.