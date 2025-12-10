Reklama

Trump bierze na celownik ikonę modernizmu. „Fatalne lotnisko, zmienimy to”

Donald Trump chce generalnej przebudowy lub wręcz wyburzenia, słynnej modernistycznej hali lotniska Waszyngton-Dulles. Ryzyko zniszczenia dzieła architekta Eero Saarinena jest duże – obiekt z 1962 roku nie ma statusu zabytku.

Publikacja: 10.12.2025 05:00

Autorem projektu hali lotniska Waszyngton-Dulles jest Eero Saarinen, amerykański architekt fińskiego pochodzenia.

Foto: Joe Ravi CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Izabela Popko

Donald Trump ogłosił plan szeroko zakrojonej przebudowy portu lotniczego Waszyngton–Dulles, jednego z najważniejszych przykładów amerykańskiego modernizmu powojennego. W grę wchodzi również całkowita rozbiórka obiektu, który uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie przykładów „lotniskowego” modernizmu połowy XX wieku.

Donald Trump kontra hala lotniska w Waszyngtonie

Terminal lotniska Waszyngton–Dulles to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków tego typu w Stanach Zjednoczonych. Budynek terminalu głównego to projekt Eero Saarinena, amerykańskiego architekta fińskiego pochodzenia, którego uważa się za jednego z najważniejszych architektów powojennego modernizmu.

Port lotniczy otwarto w 1962 roku, już po śmierci słynnego architekta, który uznał terminal za swój najlepszy projekt. Obiekt nazwano na cześć Johna Fostera Dullesa, sekretarza stanu w administracji prezydenta Dwighta Eisenhowera.

Budynek nie ma statusu zabytku, jego właścicielem jest amerykański departament transportu. Prezydent Donald Trump, który ogłosił niedawno, że chciałby zmienić nazwę stołecznego lotniska i ochrzcić je swoim własnym imieniem i nazwiskiem, zapowiedział właśnie, że ma też w planie generalną przebudowę obiektu.

Foto: APK, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

„To w sumie piękny terminal projektu jednego z ówczesnych najwybitniejszych architektów na świecie. To piękny budynek i jednocześnie fatalne lotnisko, ale my to zmienimy” – powiedział Trump na zebraniu swojego gabinetu w Białym Domu.

W komunikacie na oficjalnej stronie departamentu transportu administracja Trumpa wzywa deweloperów, architektów i inżynierów do nadsyłania propozycji dotyczących budowy nowych terminali i hal. W komunikacie czytamy, że mogą one powstać z zachowaniem istniejącego terminalu i otaczających go hal – lub je zastąpić, co byłoby równoznaczne ze zburzeniem budynku projektu Saarinena.

Waszyngton: Dzieło Eero Saarinena do wyburzenia?

Modernizacja waszyngtońskiego lotniska, którą departament transportu nazywa „rewitalizacją”, wpisuje się w szeroko zakrojoną inicjatywę pod hasłem „Make D.C. Great Again”. „Odwiedzający Dystrykt Kolumbii turyści, światowi liderzy i prezesi z całego świata nie powinni być zmuszeni do korzystania z nieefektywnego lotniska. Międzynarodowy Port Lotniczy Dulles potrzebuje kompletnego odświeżenia, aby odpowiednio spełniało rolę najważniejszej międzynarodowej bramy do stolicy najwspanialszego kraju na świecie” – pisze w komunikacie sekretarz transportu Sean P. Duffy.

Foto: APK, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Sekretarz transportu wylicza też, jakie aspekty funkcjonowania lotniska wymagają pilnej poprawy. Przede wszystkim chodzi o przestarzałe pojazdy, które od dekad przewożą pasażerów między terminalami a samolotami, a które coraz częściej ulegają groźnym wypadkom. Duff wskazuje też na problem zapachu paliwa, który przenika do hal lotniska, a także na zbyt małą liczbę bram w głównym terminalu.

Lotnisko Dulles posiada obecnie 130 bram. W lipcu tego roku zatwierdzono budowę nowych, dzięki czemu do 2030 r. port lotniczy będzie w stanie obsługiwać 38 milionów pasażerów rocznie. Do 2045 r. lotnisko ma posiadać już 154 bramy, zaś liczba pasażerów ma sięgnąć 45 milionów rocznie. W jeszcze dalszej perspektywie bram ma być 218, a roczna liczba pasażerów ma wzrosnąć do 90 milionów.

e-Wydanie
