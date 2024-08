Pokolenie „małych sukcesów”: dlaczego generacja Z nie chce iść w ślady rodziców?

Zamiast przez lata dążyć do osiągnięcia życiowych „kamieni milowych”, które tradycyjnie powinny pojawiać się na określonych etapach życia, młodzi ludzie skupiają się na realizacji własnych, indywidualnych celów. Co istotne, wcale nie muszą być one spektakularne i i nie trzeba pracować na nie latami — wręcz przeciwnie. „Pokolenie małych celów” dąży do tego, co szybciej przyniesie im satysfakcję.

„Zetki” nie chcą też uczestniczyć w walce o atrakcyjną ścieżkę kariery w firmach, czego elementem bywa niezdrowa psychicznie i emocjonalnie rywalizacja. Jednym słowem, tak zwane pokolenie małych sukcesów za nic ma sobie znane schematy dotyczące wyznaczników dorosłości, a także cech, które definiują „człowieka sukcesu” w tradycyjnym znaczeniu tego określenia.

Raport: młodzi ludzie rezygnują z dążenia do sukcesów

Wszystkie te idee przyświecają pokoleniu, które analitycy WGSN nazwali „gleamersami” (ang. gleamers). O „gleamersach” jako szerokim, złożonym zjawisku, które dotyczy wielu przedstawicieli młodego pokolenia, pisaliśmy jakiś czas temu na łamach „Sukcesu”.

Określenie „gleamers” pochodzi od angielskiego słowa „gleam”, które oznacza „blask”. Owym „światłem” w życiu młodych ludzi jest satysfakcja z drobnych, łatwo osiągalnych sukcesów, a także małych, ale za to częstych przyjemności, na które mogą oni sobie pozwolić.

Z czego wynikają te wszystkie postawy? Wielu młodych ludzi już na początku swojej kariery odczuwa wypalenie zawodowe. U jego źródła leżą przede wszystkim przytłaczające obowiązki zawodowe, których realizacja nie daje satysfakcji, a także toksyczna atmosfera w pracy.

Innym źródłem zjawiska, które zauważyli analitycy z WGSN, jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna całych rzecz społeczeństwa — żyjemy w czasach ostatecznego upadku „amerykańskiego snu”. W konsekwencji wielu młodych ludzi pozbyło się złudzeń, że ciężka praca, zwłaszcza w korporacji, to gotowy przepis na życiowy sukces.