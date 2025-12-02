Oryginalny, efektowny i jednocześnie funkcjonalny projekt nie musi być drogi. Udowadnia to projekt pracowni KWK Promes stworzony dla firmy Gambit Systems z Gliwic. Realizacja otrzymała w tym roku szereg nagród, dwie najnowsze pojawiły się w przeciągu ostatniego tygodnia.

Gambit Office: „Budynek biurowy roku 2025”. To projekt KWK Promes

Siedziba firmy Gambit Systems w Gliwicach to jeden z najbardziej oryginalnych budynków biurowych w Europie. W tym przypadku kluczowa jest nie konstrukcja budynku czy jego bryła, ale innowacyjne pokrycie elewacji, które stanowi nawiązanie do branży, w której działa wspomniana gliwicka firma.

KWK Promes to jedna z najbardziej cenionych polskich pracowni architektonicznych. Biuro prowadzone przez Roberta Koniecznego odpowiada między innymi za projekty takich innowacyjnych obiektów jak From the Garden House i Yaw House czy Szyb Miedzianka.

KWK Promes otrzymało też nagrodę dla najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design za projekt Arki Koniecznego, z kolei jedną z najczęściej nagradzanych realizacji KWK Promes jest Galeria Plato w Ostrawie, mieszcząca się w zrewitalizowanym budynku rzeźni miejskiej.