Aktualizacja: 02.12.2025 23:47 Publikacja: 02.12.2025 17:13
Firma Gambit Systems z Gliwic, dostarcza rozwiązania z zakresu rurociągów przemysłowych. Projektanci z KWK Promes postanowili w czytelny sposób nawiązać do tej branży.
Foto: Juliusz Sokołowski
Oryginalny, efektowny i jednocześnie funkcjonalny projekt nie musi być drogi. Udowadnia to projekt pracowni KWK Promes stworzony dla firmy Gambit Systems z Gliwic. Realizacja otrzymała w tym roku szereg nagród, dwie najnowsze pojawiły się w przeciągu ostatniego tygodnia.
Siedziba firmy Gambit Systems w Gliwicach to jeden z najbardziej oryginalnych budynków biurowych w Europie. W tym przypadku kluczowa jest nie konstrukcja budynku czy jego bryła, ale innowacyjne pokrycie elewacji, które stanowi nawiązanie do branży, w której działa wspomniana gliwicka firma.
KWK Promes to jedna z najbardziej cenionych polskich pracowni architektonicznych. Biuro prowadzone przez Roberta Koniecznego odpowiada między innymi za projekty takich innowacyjnych obiektów jak From the Garden House i Yaw House czy Szyb Miedzianka.
KWK Promes otrzymało też nagrodę dla najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design za projekt Arki Koniecznego, z kolei jedną z najczęściej nagradzanych realizacji KWK Promes jest Galeria Plato w Ostrawie, mieszcząca się w zrewitalizowanym budynku rzeźni miejskiej.
Realizacja dla Gambit Office w Gliwicach zwróciła uwagę branży architektonicznej, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia otrzymane w tym roku. W czerwcu budynek zdobył wyróżnienie w konkursie Nagrody Roku 2025 Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i zwyciężył w kategorii „Budynek biurowy, oświaty lub administracji”.
Foto: Juliusz Sokołowski
Kolejna nagroda przyszła tydzień temu. Gambit Office zwyciężył w kategorii „Budynki Publiczne” w ramach konkursu Pulse Award 2025, nagradzającego najlepsze budynki w Europie Środkowej.
Najnowsza znakomita wiadomość dotyczy międzynarodowego konkursu Archello Awards 2025. Projekt dla Gambit Office zdobył tytuł „Budynku biurowego roku 2025”.
Budowa siedziby firmy Gambit Systems od początku była obwarowana pewnymi ograniczeniami, z których kluczowym był niewielki budżet. Nie tylko nie przeszkodziło to architektom z KWK Promes w zaprojektowaniu funkcjonalnego i estetycznego budynku, ale wręcz dostarczyło ciekawych inspiracji.
Foto: Juliusz Sokołowski
Nieszablonowe podejście projektantów ujawnia się przede wszystkim w charakterystycznej fasadzie budynku. Firma Gambit System jest producentem rur i to ten aspekt skłonił architektów do wykorzystania zwiniętych aluminiowych arkuszy w roli elewacji pokrywającej cały obiekt.
Foto: Juliusz Sokołowski
Aluminium to jednocześnie stosunkowo tani materiał, a więc wyrazisty efekt udało się osiągnąć niskim kosztem. Co więcej, przypominający stos rur budynek łatwo pozwala zrozumieć, czym zajmuje się firma, która ma w nim swoją siedzibę.
Bryła budynku o ściętym dachu niektórym kojarzy się też ze starożytnym grobowcem. Jak jednak podkreślają architekci, nawiązuje ona do okolicznych tradycyjnych budynków ze spadzistymi dachami i dobudówkami.
