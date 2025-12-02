Reklama

Prestiżowa nagroda dla budynku z Gliwic. Sukces Roberta Koniecznego i KWK Promes

Budynek biurowy Gambit Office w Gliwicach zaprojektowany przez katowicką pracownię KWK Promes Roberta Koniecznego zyskuje międzynarodowe uznanie. Zdobył dwie nagrody w cenionych konkursach.

Publikacja: 02.12.2025 17:13

Firma Gambit Systems z Gliwic, dostarcza rozwiązania z zakresu rurociągów przemysłowych. Projektanci

Firma Gambit Systems z Gliwic, dostarcza rozwiązania z zakresu rurociągów przemysłowych. Projektanci z KWK Promes postanowili w czytelny sposób nawiązać do tej branży.

Foto: Juliusz Sokołowski

Izabela Popko

Oryginalny, efektowny i jednocześnie funkcjonalny projekt nie musi być drogi. Udowadnia to projekt pracowni KWK Promes stworzony dla firmy Gambit Systems z Gliwic. Realizacja otrzymała w tym roku szereg nagród, dwie najnowsze pojawiły się w przeciągu ostatniego tygodnia.

Gambit Office: „Budynek biurowy roku 2025”. To projekt KWK Promes

Siedziba firmy Gambit Systems w Gliwicach to jeden z najbardziej oryginalnych budynków biurowych w Europie. W tym przypadku kluczowa jest nie konstrukcja budynku czy jego bryła, ale innowacyjne pokrycie elewacji, które stanowi nawiązanie do branży, w której działa wspomniana gliwicka firma. 

KWK Promes to jedna z najbardziej cenionych polskich pracowni architektonicznych. Biuro prowadzone przez Roberta Koniecznego odpowiada między innymi za projekty takich innowacyjnych obiektów jak From the Garden House i Yaw House czy Szyb Miedzianka.

KWK Promes otrzymało też nagrodę dla najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design za projekt Arki Koniecznego, z kolei jedną z najczęściej nagradzanych realizacji KWK Promes jest Galeria Plato w Ostrawie, mieszcząca się w zrewitalizowanym budynku rzeźni miejskiej.

Czytaj więcej

„Dom podąża za słońcem, wpisuje się w zbocze, a część jego dachu płynnie przechodzi w krajobraz” – m
Architektura
W Beskidach powstał futurystyczny dom. To nowy projekt pracowni KWK Promes
Reklama
Reklama

Realizacja dla Gambit Office w Gliwicach zwróciła uwagę branży architektonicznej, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia otrzymane w tym roku. W czerwcu budynek zdobył wyróżnienie w konkursie Nagrody Roku 2025 Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i zwyciężył w kategorii „Budynek biurowy, oświaty lub administracji”.

Foto: Juliusz Sokołowski

Kolejna nagroda przyszła tydzień temu. Gambit Office zwyciężył w kategorii „Budynki Publiczne” w ramach konkursu Pulse Award 2025, nagradzającego najlepsze budynki w Europie Środkowej.

Najnowsza znakomita wiadomość dotyczy międzynarodowego konkursu Archello Awards 2025. Projekt dla Gambit Office zdobył tytuł „Budynku biurowego roku 2025”.

Kolejna nagroda dla KWK Promes Roberta Koniecznego

Budowa siedziby firmy Gambit Systems od początku była obwarowana pewnymi ograniczeniami, z których kluczowym był niewielki budżet. Nie tylko nie przeszkodziło to architektom z KWK Promes w zaprojektowaniu funkcjonalnego i estetycznego budynku, ale wręcz dostarczyło ciekawych inspiracji.

Foto: Juliusz Sokołowski

Reklama
Reklama

Nieszablonowe podejście projektantów ujawnia się przede wszystkim w charakterystycznej fasadzie budynku. Firma Gambit System jest producentem rur i to ten aspekt skłonił architektów do wykorzystania zwiniętych aluminiowych arkuszy w roli elewacji pokrywającej cały obiekt.

Foto: Juliusz Sokołowski

Aluminium to jednocześnie stosunkowo tani materiał, a więc wyrazisty efekt udało się osiągnąć niskim kosztem. Co więcej, przypominający stos rur budynek łatwo pozwala zrozumieć, czym zajmuje się firma, która ma w nim swoją siedzibę.

Bryła budynku o ściętym dachu niektórym kojarzy się też ze starożytnym grobowcem. Jak jednak podkreślają architekci, nawiązuje ona do okolicznych tradycyjnych budynków ze spadzistymi dachami i dobudówkami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska śląskie Styl Życia Architektura Gliwice
Widok z salonu Stahl House zapewnił tej nieruchomości status kultowej.
Architektura
Słynna modernistyczna willa na sprzedaż. Trafia na rynek po 65 latach
W środkowej części budynku umieszczono pas lustrzanej fasady. To od tych luster rezydencja bierze sw
Architektura
Lewitujący dom w lesie. Willa pod Warszawą, która „unosi się” w powietrzu
Aparthotel Promenada stanął we Władysławowie.
Architektura
Aparthotel z Władysławowa wśród najładniejszych na świecie. Decyzja internautów
Wizualizacja miasta Forest City 1.
Architektura
W Europie powstanie miasto przyszłości z drewna? Tanie domy dla miliona osób
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Lina Peak ma liczyć 65 pięter, na których znalazłoby się 550 apartamentów z panoramicznymi widokami
Architektura
Drapacz chmur w alpejskim kurorcie. Ma być wyższy niż Pałac Kultury i Nauki
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama