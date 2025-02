Roberta Flack, jedna z najważniejszych postaci soulu i R&B, zmarła 24 lutego 2025 r. w wieku 88 lat. Jej twórczość, pełna wyjątkowej wrażliwości, na zawsze pozostanie w historii muzyki. Dzięki utworom „The First Time Ever I Saw Your Face” i „Killing Me Softly With His Song” zdobyła międzynarodową sławę.