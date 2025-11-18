Omega Speedmaster 38 mm Milano-Cortina 2026. Białe szaleństwo

Aktualizacja: 19.11.2025 06:47 Publikacja: 18.11.2025 12:38
Omega Speedmaster 38 mm Milano-Cortina.
Foto: Materiały prasowe
Zegarki Omega Speedmaster kojarzą się przede wszystkim z eksploracją kosmosu, w szczególności – z misjami Apollo i podbojem Księżyca. To jednak marka na tyle mocna, że pojawia się też w innych odsłonach. Najnowszą poznaliśmy na sto dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech – wszak Omega to od wielu dekad oficjalny chronometrażysta olimpijski. Tę rolę szwajcarski producent zegarków pełni nieprzerwanie od 1932 roku, wykorzystując technologie precyzyjnego pomiaru czasu. „Zimowy” debiut Omegi przypadł na igrzyska olimpijskie Garmisch-Partenkirchen w 1936 roku, we Włoszech szwajcarska marka będzie mierzyć czas w 8 sportach, w tym po raz pierwszy w zmaganiach skialpinistów, bo ta dyscyplina debiutuje na igrzyskach.
Ze względu na związki z igrzyskami i status oficjalnego chronometrażysty, Omega od lat przedstawia specjalne zegarki „olimpijskie”. Rok przed igrzyskami, zimą tego roku, pojawił się model Seamaster 37 mm Milano-Cortina z kopertą z 18-karatowego złota. Teraz dostaliśmy kolejny kolekcjonerski produkt – Omega Speedmaster 38 mm Milano-Cortina.
Czytaj więcej
Czy zegarek mechaniczny warto nosić w sezonie zimowym? Oczywiście, że tak, co za pytanie. W takim...
Każdy miłośnik zegarków w mig rozpozna tu Speedmastera, ale bardziej dociekliwi dostrzegą różnice. Uwagę zwraca przede wszystkim koperta o mniejszej średnicy. Powstał model uniseksowy, który sprawdzi się i na męskim, i kobiecym nadgarstku. Ozdobą „olimpijskiego” Speedmastera jest też unikatowa tarcza. Jej zdobienie obfituje w nawiązania do sportów zimowych, a także – do zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich. Lakierowaną powierzchnię tarczy pokrywa jasnoniebieski wzór, który nawiązuje do motywów „rzeźbionych” przez mróz na szkle.
Foto: Materiały prasowe
W tarczę bardzo dyskretnie wpisano symbol stanowiący odwołanie do stylizowanej cyfry 2 w logotypie igrzysk Milano-Cortina 2026. Jest wreszcie motyw, który bez trudu rozpoznają narciarze i snowboardziści – tarczki ozdobiono wzorem, który nawiązuje do charakterystycznego „sztruksu” na stokach.
Całość obejmuje pierścień z granatową ceramiczną wkładką bezela, nawiązującą kolorem do wskazówek, indeksów czy logotypu na tarczy. Wyjątkiem jest wskazówka sekundowa – w tym przypadku zastosowano gradient, który też można odczytać jako nawiązanie do sezonu zimowego.
Foto: Materiały prasowe
Kolekcjonerskim „smaczkiem” jest detal, który pojawia się na datowniku – każdego 26. dnia miesiąca, w okienku można zobaczyć datę zapisaną czcionką wykorzystaną w logotypie igrzysk w 2026 roku.
Pełny dekiel ozdobiono bardzo obficie – jest logo igrzysk Milano-Cortina 2026 i koła olimpijskie. Pod deklem pracuje mechanizm oznaczony symbolem 3330, to werk z automatycznym naciągiem, rezerwą chodu wynoszącą ok. 52 godzin i certyfikatem chronometru potwierdzającym precyzję pomiaru czasu.
Foto: Materiały prasowe
Zegarki, na stalowej bransolecie, oferowane są w kolekcjonerskich śnieżnobiałych pudełkach, na których nie zabrakło motywów olimpijskich. Warto dodać, że model Speedmaster 38 mm Milano-Cortina nie będzie objęty limitacją.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zegarki Omega Speedmaster kojarzą się przede wszystkim z eksploracją kosmosu, w szczególności – z misjami Apollo i podbojem Księżyca. To jednak marka na tyle mocna, że pojawia się też w innych odsłonach. Najnowszą poznaliśmy na sto dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech – wszak Omega to od wielu dekad oficjalny chronometrażysta olimpijski. Tę rolę szwajcarski producent zegarków pełni nieprzerwanie od 1932 roku, wykorzystując technologie precyzyjnego pomiaru czasu. „Zimowy” debiut Omegi przypadł na igrzyska olimpijskie Garmisch-Partenkirchen w 1936 roku, we Włoszech szwajcarska marka będzie mierzyć czas w 8 sportach, w tym po raz pierwszy w zmaganiach skialpinistów, bo ta dyscyplina debiutuje na igrzyskach.
Czerń to zawsze dobry pomysł – nie tylko w modzie, także w świecie zegarków. Udowadnia to Omega prezentując ewol...
Longines wprowadza na rynek odświeżoną kolekcję zegarków PrimaLuna, która ma szansę na nowo zdefiniować pojęcie...
Swatch lubi zaskakiwać zegarkami – taka też jest najnowsza premiera szwajcarskiej marki, model Mission to Earthp...
Himalaiści, pytani o to, dlaczego wspinają się na Mount Everest, odpowiadają: bo istnieje. Z wyprawami na Księży...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Do rodziny sportowych zegarków marki Certina dołącza nowy „diver”, który ma szanse zostać gwiazdą podwodnego świ...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas