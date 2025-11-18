Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były pierwotne zamierzenia dotyczące projektu The Line?

Dlaczego koszt budowy The Line znacznie wzrósł?

Co stoi na przeszkodzie w realizacji projektu w planowanym terminie?

Jakie kontrowersje wywołało przedsięwzięcie wśród obrońców praw człowieka?

Jakie problemy techniczne i logistyczne napotkali inżynierowie The Line?

Co przewidują eksperci na temat przyszłości projektu The Line?

W Arabii Saudyjskiej trwa rozwój projektu o nazwie Neom, mającego być nowym otwarciem dla saudyjskiej gospodarki i próbą dywersyfikacji gospodarki opartej na eksporcie paliw kopalnych. Jego najbardziej znaną i najbardziej kontrowersyjną częścią jest The Line – supernowoczesne „miasto liniowe” na wybrzeżu Morza Czerwonego. Na prestiżowym projekcie, który wywołał zdziwienie architektów i urbanistów na całym świecie, pojawiły się rysy.

The Line: futurystyczne miasto na pustyni w Arabii Saudyjskiej

The Line ma być wysoką na 500 metrów i długą na 170 kilometrów metropolią ze szkła i stali, ciągnącą się od wybrzeży Zatoki Akaba aż po góry Hejaz w Arabii Saudyjskiej. W futurystycznym megamieście miałoby zamieszkać dziewięć milionów osób żyjących w luksusie i w otoczeniu najnowocześniejszych technologii. Dla porównania – planowana długość The Line to odległość między Warszawą a Lublinem.

Projekt jest wizjonerski – komunikacja w The Line miała odbywać się bez użycia samochodów a nawet – bez ulic, łączność ze światem miała z kolei zapewniać kolej szybkich prędkości. Ozdobą miał być stadion piłkarski wiszący 350 metrów nad ziemią.