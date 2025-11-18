Aktualizacja: 19.11.2025 06:06 Publikacja: 18.11.2025 05:00
Wizualizacja wnętrz miasta The Line.
Foto: Neom
W Arabii Saudyjskiej trwa rozwój projektu o nazwie Neom, mającego być nowym otwarciem dla saudyjskiej gospodarki i próbą dywersyfikacji gospodarki opartej na eksporcie paliw kopalnych. Jego najbardziej znaną i najbardziej kontrowersyjną częścią jest The Line – supernowoczesne „miasto liniowe” na wybrzeżu Morza Czerwonego. Na prestiżowym projekcie, który wywołał zdziwienie architektów i urbanistów na całym świecie, pojawiły się rysy.
The Line ma być wysoką na 500 metrów i długą na 170 kilometrów metropolią ze szkła i stali, ciągnącą się od wybrzeży Zatoki Akaba aż po góry Hejaz w Arabii Saudyjskiej. W futurystycznym megamieście miałoby zamieszkać dziewięć milionów osób żyjących w luksusie i w otoczeniu najnowocześniejszych technologii. Dla porównania – planowana długość The Line to odległość między Warszawą a Lublinem.
Projekt jest wizjonerski – komunikacja w The Line miała odbywać się bez użycia samochodów a nawet – bez ulic, łączność ze światem miała z kolei zapewniać kolej szybkich prędkości. Ozdobą miał być stadion piłkarski wiszący 350 metrów nad ziemią.
Pierwsze fundamenty pod The Line położono w 2022 roku. Szacowano wówczas, że budżet The Line może sięgnąć od 1,6 biliona do 4,5 biliona dolarów, mniej więcej tyle wynosi PKB Niemiec. Na razie wydano lub zaplanowano wydanie 50 miliardów dolarów.
Pierwsi mieszkańcy The Line mieli wprowadzić się w 2025 roku, wykonawcy zakładali w 2021 roku, że na starcie będzie ich ok. 130 tysięcy, a także, że The Line w pierwszym roku funkcjonowania odwiedzi milion turystów. Wiadomo jednak, że plan ten nie zostanie zrealizowany.
Dziennikarze „Financial Times” rozmawiali z aktualnymi i byłymi pracownikami The Line, by poznać obecną sytuację wokół projektu.
Wizualizacja przebiegu miasta The Line.
Foto: Neom
Zdaniem „FT” skala przedsięwzięcia powoduje niechęć zagranicznych inwestorów do angażowania się w finansowanie The Line. To sprawia, że główny ciężar spada na PIF – saudyjski państwowy fundusz inwestycyjny. Jednak spadające ceny ropy, a więc niższe wpływy do budżetu państwa, powodują, że tak duża inwestycja staje się problemem. Skutkiem jest ograniczenie zarówno skali The Line, jak i spowolnienie tempa budowy. Z planowanych na początek 20 modułów (docelowo planowano wybudowanie 135 modułów), na razie mają powstać trzy.
Wyzwaniem jest też realizacja wizjonerskiego projektu, w którym niemal każdy element funkcjonowania „miasta liniowego” znacząco odbiega od tego, jak działają tradycyjne metropolie. Problemem okazuje się też pozyskanie surowców niezbędnych na budowie – The Line wymaga gigantycznych zasobów stali czy betonu, a także niezbędnej logistyki, by sprawnie dostarczyć te surowce na budowę kolejnych etapów The Line.
Książę Muhammad ibn Salman zapowiedział budowę The Line w 2017 r., projekt ujrzał światło dzienne w 2021 r. Zatrudniono tysiące inżynierów, pracowników i specjalistów.
Projekt The Line jest wizjonerski, co przekłada się na szereg nieszablonowych rozwiązań, które musiałyby zostać zastosowane w jego realizacji. Problemem „miasta liniowego” jest między innymi kwestia dostępu światła słonecznego, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wydolność transportu publicznego czy zagrożenie dla ptaków, które zderzałyby się z lustrzaną fasadą The Line. Pracy nie ułatwiała rzekomo postawa następcy tronu, który ma nie uznawać sprzeciwu ze strony inżynierów i dąży do realizacji swojej futurystycznej wizji.
Jak ustalił „Financial Times”, budowa The Line przebiega znacznie wolniej niż dotychczas, czasowo porzucono też budowę lotniska, mającego skomunikować metropolię z resztą świata. Nie rozpoczęto też budowy tunelu na potrzeby szybkiej kolei, która miałaby połączyć The Line z lotniskiem. Pracownicy projektu, z którymi rozmawiał „Financial Times”, są zdania, że wstrzymanie budowy megamiasta może być kwestią czasu.
Jak dotąd jednym z niewielu projektów w ramach Neom, który znajduje się w budowie, jest górski kurort Trojena. Ma on być gotowy na 2029 rok, kiedy Arabia Saudyjska będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Azjatyckich.
