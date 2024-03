Stopniowo jednak miejsce „Zetek” zajmuje jeszcze młodsze pokolenie, które korzysta z internetu i mediów społecznościowych w nie mniejszym stopniu. To współcześni nastolatkowie, którzy przyszli na świat po 2010 roku. Wielu socjologów przewiduje, że przedstawiciele pokolenia Alfa, bo o nim mowa, będą rodzić się mniej więcej do połowy lat 20. XXI wieku – czyli jeszcze przez około rok.

Eksperci obserwujący trendy w marketingu – a zwłaszcza influencer marketingu – nie mają wątpliwości, że to właśnie Alfy już zaczynają kształtować rynek w branży odzieżowej, kosmetycznej i wielu innych. Z badań firmy badawczej McCrindle Research wynika, że pokolenie Alfa będzie najliczniejsza generacją w historii – jej liczebność przekroczy dwa miliardy osób.

W rezultacie generacja Alfa z roku na rok coraz bardziej wzmacnia swoją pozycję pod względem siły nabywczej. Oczywiście nadal mowa jest raczej o pieniądzach rodziców tych młodych konsumentów, a nie o ich własnych.

Pokolenie Alfa – influencerzy nowej generacji

Konsekwencją tego zjawiska jest fakt, że z grona obecnych nastolatków rekrutują się nowe ambasadorki i ambasadorzy najróżniejszych marek. Mając do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt nagrywający, z zadziwiającą sprawnością i dojrzałością zachowują się tak jak starsi od nich o dekadę twórcy treści.

Istotną cechą pokolenia Alfa jest właśnie jego dojrzałość (ktoś mógłby słusznie uznać, że przedwczesna), co wynika z jego dużej ekspozycji na informacje i nowe technologie. Daje to markom tym większe możliwości angażowania ich w roli swoich ambasadorów, co oczywiście budzi wątpliwości i obawy wielu obserwatorów tego zjawiska.

Liczby jednak mówią same za siebie – pewne jest, że nowa generacja influencerów i influencerek ma realny wpływ na obecne i przyszłe decyzje zakupowe dzisiejszych nastolatków, a także ich rodziców. Świadczą o tym chociażby dane, które analitycy z brytyjskiej agencji influencerskiej Digital Voices zawarli w swoim ubiegłorocznym raporcie.