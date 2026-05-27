„To ogromne wyróżnienie. Próbuję nie paść na zawał. Takich rzeczy nie robi się kobietom po 40-tce!” – zażartowała Beata Śniechowska, szefowa kuchni wrocławskiej restauracji Baba, nagrodzona gwiazdką w przewodniku Michelin podczas gali zorganizowanej w Krakowie. To wydarzenie znaczące dla polskiej gastronomii. Po raz pierwszy kobieta zdobyła gwiazdkę Michelin dla restauracji w Polsce.

Ale nie tylko dlatego tegoroczna premiera nowej edycji przewodnika kulinarnego Michelin po Polsce była przełomowa. Po raz pierwszy inspektorzy „czerwonego przewodnika” rozjechali się po całym kraju. Po raz pierwszy wyróżnień było tak wiele. Po raz pierwszy też obraz polskiej gastronomii był tak bogaty i wszechstronny.

Po raz pierwszy inspekcji poddano restauracje nie tylko w kilku kluczowych miastach, ale we wszystkich regionach Polski – od Pomorza po Podkarpacie, od Lubelszczyzny po Lubuskie.

Posypały się gwiazdki: jedną utrzymali Antonio Arcieri, szef kuchni z gdańskiej restauracji Arco by Paco Perez, Przemysław Sieradzki z restauracji Giewont z Kościeliska, Artur Skotarczyk z restauracji Muga w Poznaniu, Witek Iwański z warszawskiej restauracji Hub Praga, Andrea Camastra z warszawskiej restauracji Nuta i Bartosz Szymczak z restauracji Rozbrat 20 w Warszawie.

Pojawiły się też nowe gwiazdki na mapie Polski – po jednej zdobyli Ziemowit Owczarz, szef kuchni restauracji Steampunk z Pszczyny, Alon Than z warszawskiej restauracji Alon Omakase oraz Łukasz Budzik z wrocławskiej restauracji Most. Dodajmy też dla porządku wspomnianą wcześniej Beatę Śniechowską z wrocławskiej Baby.

Dwie gwiazdki utrzymał Przemysław Klima z krakowskiej restauracji Bottiglieria 1881. To wciąż jedyny lokal w Polsce z dwiema gwiazdkami w przewodniku kulinarnym Michelin.

Gwiazdki Michelin dla restauracji w Polsce w 2026 roku

Bib Gourmand, a więc wyróżnienie za znakomitą jakość jedzenia i przystępne (to oczywiście pojęcie względne) ceny, utrzymały restauracje: Hewelke, Treinta i Tres, Folga, Molam, Noa, Fromażeria, Posto, Spot, Tu Restaurant, Vinissimo, Ceviche Bar, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill, Kontakt, Le Bracci, Wyraj, Ida Kuchnia i Wino, Tarasowa, Stary niedźwiedź.

Dołączają do nich kolejne – to 2Pier, Kwestia czasu/Nago, Sztuka chleba i wina, Brut bistro, Krzywa 9 sztuka wina, The moment, Bufet kraków, Nat bistro, Acanti, Da Andrea, Naama, Farmer & Sons, Piernikowa, Biblioteka, Ahaan, Blisko bar, Wandal, Win wine bar & shop oraz Pijalni.

Tegoroczna Nagroda specjalna „otwarcie roku” powędrowała do twórców restauracji Wandal w Warszawie, którzy niedawno otworzyli kolejny lokal w stolicy – warszawski Nów. Nagrodę „młodej szefowej kuchni” otrzymała natomiast Ida Malec z Nat Bistro Kraków.

Nagroda za najlepszą obsługę trafiła do restauracji Babinicz ze Szczawna-Zdroju. Z kolei zieloną gwiazdkę Michelin za zrównoważone podejście do gastronomii otrzymała restauracja Elixir z Gdańska. Ten lokal utrzymał to wyróżnienie.

Nagrodę dla najlepszego sommeliera zdobył Dawid Kurlus z restauracji Maremma z Poznania.

Restauracje w przewodniku Michelin

Historia gwiazdek Michelin w Polsce rozpoczęła się, gdy jako pierwsze otrzymało to wyróżnienie warszawskie Atelier Amaro w 2013 roku. Trzy lata później warszawski lokal prowadzony przez Wojciecha Amaro zyskał lokalnego rywala w postaci restauracji Senses prowadzonej przez Włocha Andreę Camastrę. Z wynikiem dwóch gwiazdek dotarliśmy jako kraj do pandemii. Wraz z jej końcem przyszła znacząca zmiana. Senses i Atelier Amaro nie przetrwały tego trudnego dla gastronomii okresu. Pojawiła się za to nowa gwiazda – krakowska Bottiglieria 1881 prowadzona przez Przemysława Klimę, nagrodzona gwiazdką w 2020 roku.

Przewodnik Michelin wkroczył do Polski na dobre trzy lata temu – w 2023 r. pojawiła się edycja w całości poświęcona naszemu krajowi (choć obejmująca wówczas tylko wybrane miasta i regiony). Wcześniej polskie miasta pojawiały się w zbiorczej edycji „Main Cities of Europe”.

Stopniowo rozszerzano zasięg działania – dokładano kolejne miasta i regiony. W ostatnich kilku latach inspektorzy przewodnika Michelin oceniali restauracje w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu oraz na Podhalu czy Pomorzu. Obecny rok przyniósł przełom – w tegorocznej edycji przewodnika znalazły się lokale z całego kraju.

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć przewodnik na cały ten wspaniały kraj i docenić jeszcze większą liczbę utalentowanych szefów kuchni” – mówił w marcu tego roku Gwendal Poullennec, międzynarodowy dyrektor przewodnika Michelin, ogłaszając decyzję o rozszerzeniu selekcji na całą Polskę. „Nasi słynni anonimowi inspektorzy przemierzali Polskę wzdłuż i wszerz – od Szczecina po Lublin, od Gdańska po Zakopane” – dodawał.

Wtórowała mu Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej: „Ogólnopolska selekcja przewodnika Michelin jest efektem długofalowej strategii realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, w której gastronomia odgrywa kluczową rolę w budowaniu marki kraju”. „Obserwujemy wyraźny wzrost liczby turystów odwiedzających Polskę, w tym dynamicznie rosnący segment podróżnych, dla których doświadczenia kulinarne są jednym z głównych czynników wyboru kierunku podróży. Obecność w przewodniku Michelin wzmacnia międzynarodową wiarygodność naszej oferty i bezpośrednio przekłada się na rosnące zainteresowanie Polską jako kierunkiem dla wymagających podróżników” – dodała.

Za co przyznawane są gwiazdki Michelin?

Selekcja restauracji oparta jest na metodologii stosowanej przez wydawcę przewodnika Michelin, wykorzystującej pięć uniwersalnych kryteriów zapewniających spójność ocen na całym świecie: jakość składników, harmonia smaków, mistrzostwo technik kulinarnych, osobowość szefa kuchni wyrażona poprzez kuchnię oraz konsekwencja – zarówno w całym menu, jak i na przestrzeni czasu.

Najwyższe wyróżnienie to trzy gwiazdki. Tradycyjnie oznacza to, że dla danej restauracji warto zaplanować specjalnie podróż. Dwie gwiazdki to zachęta, by zboczyć z zaplanowanej trasy ze względu na wyśmienitą kuchnię. Jedna gwiazdka to z kolei znak – bardzo dobra kuchnia, tu warto się zatrzymać na posiłek podczas podróży. Jest też wspoBib Gourmand – wyróżnienie przyznawane restauracjom, które oferują dobrej jakości kuchnię za przystępne pieniądze.

Dlaczego takie właśnie kategorie? Pierwotnie przewodnik Michelin służył kierowcom, zawarte w nim rekomendacje miały pomóc zaplanować podróż i znaleźć restauracje godne polecenia. Z czasem znaczenie „czerwonego przewodnika” dla kierowców zmalało, stał się on za to „biblią” miłośników świetnej kuchni.

Historia przewodnika Michelin

Pierwsza edycja przewodnika Michelin pojawiła się w 1900 r..Jego wydawcami byli dwaj francuscy przedsiębiorcy, bracia André i Édouard Michelin. Cel, który stał za stworzeniem przewodnika był mało oryginalny – pomagając kierowcom w podróży, chcieli przyczynić się do zwiększenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie – do wzrostu popytu na opony braci Michelin.

Pierwszy przewodnik zawierał listę restauracji, hoteli, ale też mechaników czy stacji benzynowych zlokalizowanych wzdłuż głównych tras we Francji. Pomysł chwycił, a publikacja braci Michelin stała się popularna w całej Europie.

Po raz pierwszy gwiazdki w przewodniku przyznano w 1926 r. Restauracja otrzymywała to wyróżnienie, jeśli spełniała ustalone przez wydawcę kryteria. W 1931 r. wprowadzono system trzech gwiazdek. W 1955 r. pojawiło się dodatkowe wyróżnienie Bib Gourmand. Przyznawano je restauracjom, które łączą wysoką jakość z przystępnymi cenami.