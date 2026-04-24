„El Califa de León” to nazwa znajdującej się w stolicy maleńkiej taqueríi, czyli lokalu specjalizującego się w serwowaniu taco — tradycyjnej meksykańskiej przekąski. Co przekonało inspektorów Michelin do przyznania skromnej knajpce tego prestiżowego wyróżnienia?

Budka z tacosami nagrodzona gwiazdką Michelin

„El Califa de León” to rodzinna taquería, która od ponad pięciu dekad funkcjonuje w dzielnicy San Rafael w mieście Meksyk. To typowy streetfoodowy lokal — goście zjadają zamówione tacos na stojąco, na plastikowych talerzach. Nie ma tu żadnych krzeseł, a w środku jest miejsce dla zaledwie kilku osób.

Bardzo skromne jest również menu — znajdują się w nim zaledwie cztery rodzaje taco — trzy z wołowiną i jeden z wieprzowiną. Cena jednego taco stanowi równowartość niecałych 20 złotych.

Obecny właściciel taqueríi i zarazem syn jej założycieli, 66-letni Mario Hernandez, z pewnością nie spodziewał się tak spektakularnego sukcesu, jaki odniesie jego skromna knajpka. Przed kilkoma dniami autorzy czerwonego przewodnika Michelin ogłosili, że taquería „El Califa de León” nie tylko znalazła się w tegorocznej edycji słynnego czerwonego przewodnika, ale również otrzymała gwiazdkę Michelin.

Pod lokalem ustawiają się kolejki – przyznanie gwiazdki Michelina sprawiło, że El Califa de León błyskawicznie zyskało sławę. Foto: Silvana FLORES / AFP

Dlaczego inspektorzy postanowili akurat temu lokalowi przyznać wyróżnienie, o które latami walczą renomowane restauracje na całym świecie? Wyjaśniają to w ogłoszeniu swojego werdyktu na oficjalnej stronie przewodnika Michelin.

„Przejrzystość i prostota jest we wszystkim, co tu robią” — brzmi fragment jednej z recenzji inspektorów Michelin. „Wszystko obraca się wokół mięsa i tortilli, bez żadnych zbędnych ozdobników” — piszą inspektorzy, podkreślając, że wysoka jakość produktów i konsekwencja stanowiły klucz do sukcesu „El Califa de León”.

„To skromne miejsce, które łatwo przeoczyć” — czytamy w werdykcie. „Ukryta za stoiskami z ubraniami i różnymi innymi sklepami, ta taquería to zwykła budka, której jedynym wyposażeniem jest patelnia do grillowania, prasa do tortilli, lodówka i krótki blat” — opisują lokal inspektorzy, dodając, że niezależnie od tego, czy przychodzili na taco rano czy w „godzinach szczytu” wieczorem, jakość jedzenia pozostawała na niezmiennie wysokim poziomie.

„Sekret stanowi prostota naszego taco” — stwierdził szef kuchni „El Califa de León” Arturo Rivera Martínez w wywiadzie z agencją Associated Press. „Mamy tylko tortillę i czerwony lub zielony sos, to wszystko. To oraz jakość mięsa” — dodaje szef kuchni.

Przewodnik Michelin nagradza street food

„El Califa de León” to co prawda pierwsza na świecie taquería z gwiazdką Michelin, jednak nie jest to pierwszy lokal ze street foodem, któremu udało się zdobyć to prestiżowe wyróżnienie. Po raz pierwszy w historii czerwonego przewodnika inspektorzy uhonorowali podobny lokal w 2016 roku — tyle że znajduje się on po drugiej stronie globu.

W menu lokalu są tylko cztery pozycje, trzy taco z wołowiną i jedno z wieprzowiną. Foto: Silvana FLORES / AFP

Mowa o „Hawker Chan” — ulicznym barze w Singapurze, należącym do malezyjskiego szefa kuchni Chana Hona Menga. Specjalnością lokalu jest danie z makaronem i kurczakiem w sosie sojowym — i to właśnie ono przekonało inspektorów Michelin do przyznania mu gwiazdki.

Dwa lata później, w 2018 roku, inspektorzy docenili inny azjatycki lokal — tym razem w Tajlandii. Gwiazdkę otrzymała budka o nazwie „Jay Fai” w Bangkoku, serwująca tajski street food.