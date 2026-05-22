Potwierdziły się spekulacje, jakie od miesięcy krążyły w branży gastronomicznej o tym, że wydawcy przewodnika Michelin planują rezygnację z przyznawania jednego ze swoich wyróżnień – zielonych gwiazdek. Pojawiło się oficjalne potwierdzenie – inspektorzy czerwonego przewodnika nie będą już przyznawać restauracjom odznaczeń za ich zrównoważone i etyczne działania.

Koniec zielonych gwiazdek Michelin

Na oficjalnej stronie przewodnika Michelin pojawił się lakoniczny komunikat mówiący o tym, że zielone gwiazdki nie będą już przyznawane. Oznacza to koniec prestiżowego wyróżnienia dla restauracji, które funkcjonują w sposób zrównoważony ekologicznie i etyczny, a jednocześnie oferują wysokiej jakości doświadczenia kulinarne.

Informacja pojawiła się przy okazji ogłoszenia na temat nowej inicjatywy o nazwie „Mindful Voices”. Jak czytamy w komunikacie, „Mindful Voices” będzie platformą „promującą historie i pionierskie działania szefów kuchni, hotelarzy i producentów wina”, choć w odróżnieniu od zielonych gwiazdek, nie będą przyznawane żadne oficjalne odznaczenia z jakimkolwiek logo.

Co ciekawe, dzień po opublikowaniu informacji o rezygnacji z przyznawania zielonych gwiazdek Michelin na stronie przewodnika pojawiło się ogłoszenie na temat publikacji przewodnika dla Estonii. Wśród wyróżnionych gwiazdkami restauracji znalazły się również te z zielonym odznaczeniem.

Czy wobec tego w tegorocznym przewodniku Michelin dla Polski znajdą się również restauracje z zieloną gwiazdką? Przekonamy się już 27 maja, kiedy odbędzie się polska Gala przewodnika Michelin. Wtedy poznamy tegoroczną selekcję restauracji.

Decyzja wydawcy przewodnika Michelin o rezygnacji z zielonej gwiazdki nie była dla branży wielkim zaskoczeniem: już w ubiegłym roku ze strony przewodnika znikła lista restauracji z tym odznaczeniem. Ostateczne potwierdzenie wielomiesięcznych spekulacji wywołało różne reakcje: od rozgoryczenia restauratorów po pytania, w jaki sposób odpowiednio wyróżniać lokale, które priorytetowo traktują względy ekologiczne i etyczne.

Jedna polska restauracja ma zieloną gwiazdkę Michelin

Twórcy przewodnika Michelin przyznają zielone gwiazdki od 2020 roku. Takim odznaczeniem może pochwalić się jak dotąd tylko jedna restauracja w naszym kraju – Eliksir z Gdańska.

Restauracje z zielonymi gwiazdkami działają w sposób maksymalnie przyjazny środowisku i etyczny, współpracują też z producentami i dostawcami, którzy podzielają i praktykują te same wartości. Starają się, aby w łańcuchu dostaw zminimalizować odpady, plastik i materiały, które nie nadają się do recyklingu.

Wiele lokali, które mogą pochwalić się zieloną gwiazdką, współpracuje bezpośrednio z farmerami i rybakami, niektóre też prowadzą własne ekologiczne lub zrównoważone uprawy i hodowle. Niekiedy pracownicy restauracji sami ruszają do lasów i na łąki, aby zebrać grzyby i dzikie rośliny wprost z natury.

Równie istotna w działalności restauracji z zieloną gwiazdką jest też etyka. Wpisuje się w nią nie tylko właściwe traktowanie personelu lokalu i dobra atmosfera w pracy, ale też zaangażowanie restauracji w inicjatywy na rzecz środowiska i prospołeczne.