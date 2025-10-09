Dyson V16 Piston Animal Submarine™: Nowa siła innowacji

Aktualizacja: 09.10.2025 17:43 Publikacja: 09.10.2025 16:32
Hyperdymium™ 900 W, silnik odkurzacza Dyson V16 Piston Animal Submarine™, generuje moc ssania o 50 proc. wyższą niż jego poprzednik.
Historia marki Dyson to opowieść o inżynierskiej pasji i wytrwałości w poszukiwaniu praktycznego rozwiązania codziennego problemu. Inspiracją do stworzenia nowego rodzaju odkurzacza stała się obserwacja, że tradycyjne modele workowe z czasem tracą moc ssania. To spostrzeżenie skłoniło sir Jamesa Dysona, głównego inżyniera i założyciela marki, do pracy nad technologią, która mogłaby wyeliminować wspomniany problem. Efektem jego wysiłków był innowacyjny silnik cyklonowy. Proces tworzenia urządzenia wymagał dużego zaangażowania – zanim osiągnięto oczekiwany rezultat, powstało około 5 tysięcy prototypów.
Ten wynalazek dał początek firmie, która dzisiaj działa na ponad 80 rynkach na świecie, zatrudnia tysiące inżynierów i naukowców – i nadal, tak jak na początku, odwołuje się do idei „rozwiązywania problemów, których inni nie zauważają”.
Teraz marka Dyson prezentuje odkurzacz bezprzewodowy, którego technologia znów idzie o krok dalej. Dyson V16 Piston Animal Submarine™ to najnowsza i najmocniejsza propozycja marki Dyson w tej kategorii. Wyposażony w innowacyjne technologie, takie jak aktywne mycie, automatyczne rozplątywanie włosów oraz inteligentne dostosowywanie mocy do rodzaju podłogi, oferuje zupełnie nowy standard codziennego sprzątania. To urządzenie stworzone z myślą o maksymalnej skuteczności, komforcie użytkowania i higienicznej obsłudze.
Serce konstrukcji stanowi nowy silnik Hyperdymium™ 900 W, który generuje moc ssania o 50 proc. wyższą niż jego poprzednik. Napęd wyposażony jest też w nową, opatentowaną technologię Dynamic Cyclone, która w trybie Boost aktywuje pięć dodatkowych cyklonów, dzięki czemu w razie potrzeby można zmaksymalizować siłę ssania.
Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine™ wyposażono w podwójną stożkową elektroszczotkę All Floor Cones™ Sense, która usuwa nawet długie włosy. Specjalna końcówka zapobiega ich splątywaniu się, a następnie pozwala zassać je bezpośrednio do pojemnika na kurz. Głowica reaguje też na zmianę typu nawierzchni, dostosowując moc ssania i prędkość obrotu wałków, dzięki czemu czyszczenie dywanów i delikatnych powierzchni jest jeszcze bardziej efektywne. Z kolei wbudowane diody LED podświetlają kurz niewidoczny gołym okiem, co bardzo pomaga podczas sprzątania w zakamarkach czy przy listwach.
Dyson V16 Piston Animal Submarine™ ma też nową elektroszczotkę Submarine 2.0 do czyszczenia na mokro. Wyposażono ją w silnik, a także w wałki z mikrofibry o wysokiej gęstości, co umożliwia usuwanie rozlanych płynów i plam z twardych podłóg. Zbiornik na czystą wodę o pojemności 300 ml wystarcza do umycia podłogi o powierzchni do 110 m2.
Nie koniec na tym – odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine™ jest wyposażony w nowy pojemnik CleanCompaktor™, który wykorzystuje nową technologię kompresji kurzu, zapewniając jednocześnie bardziej płynne i higieniczne usuwanie zanieczyszczeń.
Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine™ po połączeniu z aplikacją MyDyson™ daje użytkownikom dostęp do dodatkowych ustawień urządzenia, a także możliwość otrzymywania powiadomień dotyczących konserwacji odkurzacza, na przykład na temat terminu i sposobu czyszczenia filtra. Ponadto, aplikacja dostarcza wskazówek dotyczących konserwacji i optymalnego wykorzystania odkurzacza, dzięki czemu można uzyskać optymalną wydajność urządzenia przez długi czas.
Nowy odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine™ oferuje użytkownikom lepszą moc ssania, łatwość opróżniania pojemnika na zanieczyszczenia czy zastosowanie funkcji aktywnego mycia bez potrzeby sięgania po osobne urządzenie. Tym urządzeniem marka Dyson nie tylko kontynuuje swoją tradycję innowacji, ale po raz kolejny udowadnia, że przyszłością sprzątania są urządzenia inteligentne, uniwersalne i jeszcze bardziej efektywne – bez kompromisów w zakresie wydajności.
