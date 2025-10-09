Dyson V16 Piston Animal Submarine™: Nowa siła innowacji

Materiał powstał we współpracy z marką Dyson

Historia marki Dyson to opowieść o inżynierskiej pasji i wytrwałości w poszukiwaniu praktycznego rozwiązania codziennego problemu. Inspiracją do stworzenia nowego rodzaju odkurzacza stała się obserwacja, że tradycyjne modele workowe z czasem tracą moc ssania. To spostrzeżenie skłoniło sir Jamesa Dysona, głównego inżyniera i założyciela marki, do pracy nad technologią, która mogłaby wyeliminować wspomniany problem. Efektem jego wysiłków był innowacyjny silnik cyklonowy. Proces tworzenia urządzenia wymagał dużego zaangażowania – zanim osiągnięto oczekiwany rezultat, powstało około 5 tysięcy prototypów.

Ten wynalazek dał początek firmie, która dzisiaj działa na ponad 80 rynkach na świecie, zatrudnia tysiące inżynierów i naukowców – i nadal, tak jak na początku, odwołuje się do idei „rozwiązywania problemów, których inni nie zauważają”.

Dyson V16 Piston Animal Submarine™: Sprzątanie nigdy nie było tak proste

Teraz marka Dyson prezentuje odkurzacz bezprzewodowy, którego technologia znów idzie o krok dalej. Dyson V16 Piston Animal Submarine™ to najnowsza i najmocniejsza propozycja marki Dyson w tej kategorii. Wyposażony w innowacyjne technologie, takie jak aktywne mycie, automatyczne rozplątywanie włosów oraz inteligentne dostosowywanie mocy do rodzaju podłogi, oferuje zupełnie nowy standard codziennego sprzątania. To urządzenie stworzone z myślą o maksymalnej skuteczności, komforcie użytkowania i higienicznej obsłudze.