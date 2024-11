Victorinox Huntsman Year of the Snake 2025: świąteczny przedmiot pożądania

Materiał promocyjny

Szwajcarskie scyzoryki Victorinox słyną z funkcjonalności. Są nieocenionymi towarzyszami każdej przygody i pomocnikiem w codziennych wyzwaniach w domu, w biurze, czy na wycieczce. Spełniają swoją funkcję, rozwiązują problemy w prosty i błyskawiczny sposób, sprawiając że życie staje się prostsze.

Ta wzorowa funkcjonalność to nie przypadek, ale konsekwencja nieustannego dążenia do doskonałości. Victorinox, firmę o globalnym zasięgu, prowadzi obecnie przedstawiciel czwartego pokolenia rodziny założycieli. To potomek Karla Elsenera, który w 1884 roku w miejscowości Ibach w szwajcarskim kantonie Schwyz założył warsztat produkujący noże. Tam narodził się pomysł na słynne szwajcarskie scyzoryki oficerskie. Dzisiaj Victorinox produkuje nie tylko znane na całym świecie scyzoryki, ale również wysokiej jakości noże kuchenne i profesjonalne, zegarki, torby i akcesoria podróżne, a także zapachy dla mężczyzn i dla kobiet.

Scyzoryk Victorinox: edycja limitowana na Chiński Nowy Rok

Scyzoryki Victorinox to jednak nie tylko funkcjonalność, ale też ikona designu. Charakterystyczne czerwone okładziny, dobrze znany kształt, szlachetne materiały i ponadczasowy design, to wszystko sprawia, że te przedmioty stały się przedmiotem pożądania. Czy to pożądanie może być jeszcze większe? Tak, jeśli w grę wchodzą limitowane edycje produktów Victorinox.