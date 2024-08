Zbiór stanowi część obszernego zbioru żyjącego w latach 1852-1923 duńskiego przedsiębiorcy Larsa Emila Bruuna, który zbił fortunę na produkcji i sprzedaży masła. Oprócz artefaktów numizmatycznych przedmiotem zbliżającej się licytacji będzie również imponująca kolekcja książek.

Bruun zgromadził w ciągu swojego życia mnóstwo artefaktów, toteż aukcji musi być co najmniej kilka. Zaplanowany na szereg lat cykl aukcji w Stack’s Bowers rozpocznie się już tej jesieni. Pierwsza aukcja odbędzie się 14 września w kopenhaskim oddziale Stack’s Bowers i będzie dotyczyła właśnie monet.

Słynna kolekcja monet na aukcji

Lars Emil Bruun zaczął zbierać monety jeszcze jako mały chłopiec, w latach 50. XIX wieku. Kiedy się wzbogacił, mógł w pełni oddać się swojej pasji i pozwolić sobie na licytowanie najcenniejszych egzemplarzy monet, medali, banknotów i innych artefaktów.

W swoim testamencie Bruun zastrzegł, że jego kolekcja nie może pójść pod młotek wcześniej niż sto lat od jego śmierci. Taka decyzja wynikała z czysto patriotycznych pobudek.

Duński przedsiębiorca żył bowiem w bardzo burzliwych czasach: najpierw był świadkiem wojny duńsko-pruskiej, potem — I wojny światowej. Mając świadomość ogromnej wartości swojej kolekcji, chciał mieć swój wkład w zabezpieczeniu państwowego skarbca na wypadek kolejnych konfliktów i przekazał kolekcję duńskiej Królewskiej Kolekcji Monet i Medali.

Najpierw skarb przechowywano na zamku Frederiksborg w Hillerød, później przeniesiono go do Duńskiego Banku Centralnego w Kopenhadze. Tam, w miejscu, którego lokalizacja pozostawała pilnie strzeżoną tajemnicą, w nienaruszonym stanie kolekcja przetrwała do dziś.