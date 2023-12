Zawrotna kariera kalendarzy adwentowych. Marki luksusowe je pokochały

Kalendarz adwentowy: w każdym kryje się dziecko

Za gigantyczną popularnością kalendarzy adwentowych stoi prosty i głęboko zakorzeniony w naszej psychice mechanizm. Możliwość odkrywania każdego dnia choćby drobnego upominku zaspokaja dwie bardzo pierwotne potrzeby: gratyfikacji i odkrywania czegoś nowego.

Choć tradycyjnie kalendarze adwentowe były skierowane do dzieci, to obydwie potrzeby są równie silne także w dorosłym wieku. Dysponując większymi zasobami pieniężnymi, możemy sobie pozwolić na znacznie droższe kalendarze, skrywające luksusowe kosmetyki, biżuterię, akcesoria, dekoracje do domu i inne gadżety.

Marki z wielu branż skrzętnie wykorzystują naszą przemożną i niezmienną potrzebę sprawiania sobie codziennych przyjemności z efektem zaskoczenia, kluczowym w całej tej zabawie. Ze smakołyków i drobnych zabawek przeszliśmy na znacznie droższe „drobiazgi”.

Formuła kalendarza pozostaje niezmienna, zmienia się tylko ich zawartość – w zależności od preferencji tego, kto będzie odkrywał kolejne upominki. Dla marek to świetny sposób na zaprezentowanie klientom szerokiej gamy swoich produktów lub zapoznanie ich z nowościami. Otwarte pozostaje pytanie, czy to, co znajdujemy w luksusowych kalendarzach adwentowych, rzeczywiście jest warte niemałych pieniędzy, jakie trzeba za nie zapłacić.