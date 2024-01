Wszystko, co znajduje się w takim lokalu, ma sprzyjać czerpaniu jak największej przyjemności z uważnego słuchania muzyki. Wysokiej jakości sprzęt audio jest tu standardem, podobnie jak cicha, intymna atmosfera. Niektóre bary tego typu regularnie goszczą DJ-ów grających własne selekcje utworów o nienachalnym, łagodnym brzmieniu.

Muzyka jest w barach audio kluczowa — to główny pretekst do wybrania się do takiego miejsca, a spotkania towarzyskie schodzą na dalszy plan. Mimo to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do baru audio wybrać się z grupą znajomych, zaś rozmowy zdecydowanie nie są w takich lokalach zabronione.

Do Polski zjawisko barów do słuchania muzyki jeszcze nie dotarło, być może jednak pojawienie się barów audio z prawdziwego zdarzenia jest w naszym kraju już tylko kwestią czasu. Od kilku lat lokale tego typu robią bowiem furorę w miastach na całym globie, a w internecie nie brakuje przewodników po tych miejscach.

Bary audio: miejsce do słuchania muzyki

W ciągu ostatnich lat bary dla miłośników muzyki i audiofilów jak grzyby po deszczu wyrastają w dużych miastach na całym świecie. Po kilkadziesiąt takich miejsc można znaleźć w Paryżu, Londynie, Berlinie, Barcelonie i innych europejskich metropoliach, mnóstwo funkcjonuje w obydwu Amerykach i na Antypodach. Swój renesans bary audio przeżywają również w Japonii — swojej kolebce.

Zjawisko barów do słuchania muzyki wywodzi się z Tokio. W latach 50. ubiegłego stulecia, kiedy płyty winylowe były w Japonii bardzo drogie, w stolicy i innych miastach zaczęły pojawiać się kawiarnie o nazwie „jazz kissa” lub „jazzu kissa”.

Jak sama nazwa wskazuje, w barach tych słuchano głównie szalenie modnego wówczas jazzu. Do jazz kissa ludzie przychodzili nie po to, aby spotkać się ze znajomymi i porozmawiać, ale po to, by przy filiżance kawy posłuchać muzyki z winyli na dobrym sprzęcie, na który mogli sobie pozwolić tylko nieliczni.