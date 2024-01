Kaszmir to niezwykle miękki, puszysty i ciepły materiał. Do niedawna był też rzadki, przez stał się jedną z najdroższych tkanin na świecie. Tymczasem sytuacja w Mongolii, gdzie pozyskuje się włókna do jego tkania sprawia, że rywalizacja producentów ubrań staje się coraz ostrzejsza. Tracą mieszkańcy Mongolii.

Reklama

Mongolia: co dalej z produkcją kaszmiru?

Od lat kaszmir uważany jest za tkaninę luksusową. Wełnę, z której przędzie się go, dostarczają kozy kaszmirskie. Im dłuższe i cieńsze są włókna, tym bardziej miękka i wytrzymała tkanina, a tym samym również – droższa.

Niebagatelne znaczenie ma też technologia produkcji kaszmiru. Tradycyjne, rzemieślnicze metody pozwalają zachować miękkość i trwałość wełny – w odróżnieniu od tych przemysłowych.

Czytaj więcej Moda Nadciąga corpcore. To będzie jeden z czołowych trendów tego roku w modzie Rok 2024 będzie należał do mody, która garściami czerpie ze stylu lat 80. Wraca trend na oficjalny, korporacyjny ubiór w nieco innej, zinterpretowanej na nowo odsłonie. Nowy trend zyskał określenie „corpcore”. Co oznacza to słowo?

Dziś jednak na wyroby z kaszmiru może pozwolić sobie niemal każdy, ich ceny są wszakże wprost proporcjonalne do jakości surowca. Dość powiedzieć, że produkty „kaszmirowe” zawierają niekiedy zaledwie kilka procent tej tkaniny.