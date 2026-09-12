Mający libańskie korzenie brazylijsko-francuski biznesmen Carlos Ghosn od 2019 roku przebywa w Libanie. Nie może opuścić tego kraju, o ile nie chce ponownie trafić za kraty. Na byłym prezesie koncernów Nissan i Renault ciążą zarzuty wyprowadzenia milionów dolarów z tych dwóch firm. Jednak Ghosn nie schował się w cień: buduje swoją markę osobistą, używa do tego platform społecznościowych.

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Był prezesem Renault i Nissana. Nowy biznes Carlosa Ghosna

Urodzony w 1954 r. w brazylijskim Porto Velho Carlos Ghosn to brazylijsko-francuski biznesmen, który jeszcze w poprzedniej dekadzie był jednym z najbardziej cenionych i charyzmatycznych postaci w branży motoryzacyjnej. Swój talent do biznesu w tym sektorze udowodnił najpierw jako szef amerykańskiej filii firmy Michelin, potem jako prezes Renault. W 2006 r. stanął również na czele Nissana, wcześniej obie firmy zawarły sojusz, co było przełomem w branży motoryzacyjnej.

W 2018 r. prokuratury francuska i japońska oskarżyły Ghosna o zaniżanie swojego wynagrodzenia i kierowanie skomplikowanymi operacjami finansowymi między Nissanem, Renault a jednym z bliskowschodnich dealerów samochodowych, dzięki którym pieniądze miały trafiać do jego kieszeni.

W pierwszej połowie 2019 r. japoński sąd skazał Ghosna na areszt. Po 108 dniach wypuszczono go z więzienia za kaucją. Ghosn wykorzystał to, aby uciec z Japonii w grudniu 2019 r. Wyleciał do Libanu prywatnym odrzutowcem, miał być ukryty w futerale na sprzęt muzyczny.

Oskarżenia wobec Ghosna, a przede wszystkim jego godna hollywoodzkiego filmu akcji ucieczka z Japonii, odbiły się bardzo szerokim echem w mediach. W 2021 r. powstał nawet film dokumentalny opisujący tę historię.

Były prezes Renault konsekwentnie odpiera zarzuty, jakie przed nim postawiono. Utrzymuje, że cała afera wokół jego osoby to efekt spisku między prokuratorami a kadrą kierowniczą firm, którymi zarządzał.

Nadal są w mocy listy gończe, które wydano za Ghosnem, jednak w Libanie jest on poza zasięgiem policji innych państw. Tamtejsze prawo zakazuje ekstradycji obywateli Libanu – a taki właśnie status ma Ghosn. To jednak oznacza, że były szef Renault i Nissana nie może podróżować.

Biznesmen w ojczyźnie swoich przodków rozpoczął nowe życie i rozwija swój nowy biznes. Ghosn zainicjował programy mentoringowe na libańskich uczeniach, ściągając na wystąpienia gości bardzo znane nazwiska w branży motoryzacyjnej, między innymi Dietera Zetsche, byłego szefa Mercedesa. Na swoim instagramowym profilu, który działa od półtora roku, Ghosn przekazuje rady dotyczące prowadzenia firm, przywództwa, pracy w zespołach, podejmowania decyzji czy wprowadzania innowacji. Dzieli się w ten sposób wiedzą, którą zdobył kierując największymi koncernami motoryzacyjnymi.

Carlos Ghosn w Libanie. Mentoring i Instagram

Instagramowy profil Carlosa Ghosna zebrał ponad 244 tys. obserwujących. W krótkich filmikach były prezes Renault tłumaczy m.in., o czym warto pamiętać, aby z sukcesem wystartować ze swoją pierwszą firmą i co robić, aby przetrwała próbę czasu.

Jego eksperckie porady dotyczą też zarządzania zespołem i odpowiedniego reagowania w przypadku różnego rodzaju problemów, które mogą pojawić się w organizacji. Wypowiedzi Ghosna często dotyczą psychologicznych aspektów prowadzenia biznesu.

Oprócz udzielania się w mediach społecznościowych Ghosn działa również „w realu”. Bywa wykładowcą na libańskich uniwersytetach i uczelniach biznesowych. Prowadzi programy mentoringowe i warsztaty dla studentów, młodych przedsiębiorców, a także menedżerów firm, m.in. ze strategii i z zarządzania kryzysem.

Dziennikarze „Wall Street Journal”, którzy spotkali się z Ghosnem w 2025 roku w Libanie, wspomnieli w swoim tekście, że były prezes Renault od kilku lat angażuje się w organizację programów mentoringowych dla menedżerów prowadzonych przez jeden z libańskich uniwersytetów. Jak informuje „WSJ”, Ghosn nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Ghosn działa również w branży winiarskiej. Jeszcze w 2008 r., a więc na długo przed wybuchem afery z Nissanem i Renault, biznesmen założył wraz z grupą wspólników libańską winiarnię Ixsir, której współwłaścicielem pozostaje do dziś.

Ghosn działa również w branży winiarskiej. Jeszcze w 2008 r., a więc na długo przed wybuchem afery z Nissanem i Renault, biznesmen założył wraz z grupą wspólników libańską winiarnię Ixsir, której współwłaścicielem pozostaje do dziś.