AT: Właśnie w Paryżu. Wszystko, co ważne, dzieje się właśnie tam, w Paryżu mam też najwięcej klientów. Rozważałam nawet przeprowadzkę, żeby spędzać tam kilka miesięcy w ciągu roku, ale trudno jest wynająć mieszkanie. Poszukiwania trwają długo i nie jest to zwyczajny proces – wynajem odbywa się poprzez rekomendacje albo wręcz castingi. Przy czym cudzoziemcy są na gorszej pozycji, zazwyczaj spadamy na dół listy chętnych. Mimo to uwielbiam Paryż. Nie tylko paryską modę, lecz także miasto, jego muzea i styl życia mieszkańców. Wspaniałym miastem jest też Kopenhaga. Tamtejszy Fashion Week jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o organizację, podejście do mody, o świadomość i ekologię. Kopenhaga to świetna moda, niepowiązana ze światowymi trendami. Zazwyczaj nie lubię przebierańców, ale w przypadku Kopenhagi jest inaczej – ludzie łączą printy, spódnice, spodnie, co tylko przyjdzie im do głowy. Mają niesamowite wyczucie i świadomość tego, co noszą. Wszyscy tam wyglądają dobrze, podchodzą do wszystkiego na luzie, a na pokazy mody przyjeżdżają rowerami, a nie taksówkami.

A co z Nowym Jorkiem?

AT: Sporo czasu spędziłam w Nowym Jorku, ale wciąż trudno mi określić, jaki jest styl tego miasta. Być może to efekt tego, jak bardzo jest ono różnorodne. Z kolei we Włoszech widać, jak ważna dla ludzi jest moda. Tam trzeba czasem błysnąć torebką czy efektownym dodatkiem. Paryż jest bardziej zachowawczy. Ludzie nie obnoszą się z drogimi rzeczami, łączą markowe rzeczy z vintage. Mam sentyment do Nowego Jorku, bo tam zaczynałam jako fotografka. W 2012 roku za własne pieniądze kupiłam bilet i poleciałam na tamtejszy Fashion Week. Nie zarobiłam wtedy ani złotówki, ale ten wyjazd otworzył mi oczy. Kolejnym etapem był tydzień mody w Paryżu. Pojawił się pierwszy klient, z czasem zaczęłam dodawać kolejne tygodnie mody: w Londynie, Mediolanie, Kopenhadze, a nawet w Sydney.

Jak zazwyczaj wygląda twój kalendarz?

AT: Rok zaczyna się dla mnie pokazami na początku stycznia. Do niedawna był to Londyn, potem Mediolan, Paryż, Kopenhaga, Nowy Jork, potem znów Londyn, Mediolan i Paryż. Moja trasa zaczynała się w styczniu i trwała prawie do połowy marca. Teraz odpuszczam powoli męskie Fashion Weeki, zostaje tylko Paryż. Skupiam się na pięciu głównych miastach podczas pokazów kolekcji prêt-à-porter. Drugą taką trasę zaczynam w czerwcu, z przystankiem na Kopenhagę w sierpniu. Potem wrzesień, najważniejszy miesiąc w roku. Brzmi to jak bardzo skomplikowany plan, ale jest to powtarzalny schemat. Nawet pokazy co sezon organizowane są dokładnie w tych samych dniach i w tej samej kolejności.

Jak wygląda twoja praca?