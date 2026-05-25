Oddział domu aukcyjnego Sotheby’s zajmujący się nieruchomościami często ma w swojej ofercie nietypowe nieruchomości, ale tym razem mamy do czynienia z ofertą, jakie nie pojawiają się zbyt często.

Reklama Reklama

Na sprzedaż wystawiopno prywatną wyspę należącą do rodziny Swarovskich, potentatów na rynkuy . Znajduje się na niej luksusowa zabytkowa willa z basenem i prywatnym portem, a także ogrody, sady i winnica.

Willa Swarovskich pod Wenecją na sprzedaż

Północne rubieże Laguny Weneckiej mają zupełnie inny charakter niż oblegana przez turystów Wenecja, która znajduje się niecałą godzinę rejsu łodzią. Figurujący na liście światowego dziedzictwa UNESCO obszar zachował swój naturalny charakter. Częścią laguny jest Isola Santa Cristina – licząca 7 tysięcy metrów prywatna wysepka, na której znajduje się historyczna posiadłość.

Właścicielem wyspy jest rodzinny fundusz, który założył Gernot Langes-Swarovski, prawnuk Daniela Swarovskiego, słynnego twórcy kryształowego imperium. Wyspa św. Krystyny trafiła na sprzedaż pierwszy raz od ponad 40 lat. Oferta pojawiła się na oficjalnej stronie firmy Venice Sotheby’s International Realty.

Foto: Venice Sotheby’s International Realty

Czteropiętrową zabytkową willę otacza ogród pełen starych, rozłożystych drzew i krzewów. W posiadłości mieszczą się przestronny salon, profesjonalnie wyposażona kuchnia, jadalnia na 15 osób i dziewięć sypialni z prywatnymi łazienkami. Cały obiekt ma centralne ogrzewanie.

Willę wieńczy tradycyjny wenecki taras na dachu, z którego rozciąga się panoramiczny widok na Lagunę Wenecką. W posiadłości jest też rozległy otwarty taras z piecem i grillem, który wychodzi na ogrzewany basen. Drugi taras jest bardziej kameralny.

Z willi prowadzi ścieżka w kierunku doków, w których na przyszłego właściciela czeka pięć łodzi. Trzy z nich służą do celów gospodarczych, dwie są typowo rekreacyjne. W odległości krótkiego spaceru od głównej willi znajduje się mniejszy dom z dwiema sypialniami i łazienkami, kuchnią, salonem i przestrzenią do uprawiania jogi, a także osobnym apartamentem, również z dwiema sypialniami i łazienkami oraz własną kuchnią. Na wyspie znajduje się też zabytkowa kapliczka.

Wyspa św. Krystyny jest częściowo samowystarczalna – są tu ogrody warzywne, sady morelowe i śliwkowe, gaj oliwny, a także winnica. Na wyspie produkuje się też unikatowy słony miód.

Na wyspę można dostać się nie tylko z wody, ale też z powietrza – jest tu lotnisko dla helikopterów. Cena wyspy jest dostępna na życzenie. Branżowe media informują, że właściciele wyspy żądają za nią 24 miliony euro.

Isola Santa Cristina: prywatna wyspa Swarovskich

Gernot Langes-Swarovski kupił Wyspę św. Krystyny w 1986 r. Wybrał to miejsce, bo z jednej strony znajduje się ono na odludziu, a z drugiej – mógł łatwo przemieścić się tu z siedziby swojej firmy w Tyrolu.

Po śmierci biznesmena w 2021 r. wyspę przejął rodzinny fundusz, który on założył. Posiadłością zarządzał jego pasierb René Deutsch wraz z żoną Sandrą. Dotychczas prowadzili tu luksusowy ośrodek wypoczynkowy, który przyjmował w ciągu roku ograniczoną liczbę gości.

Langes-Swarovski był miłośnikiem przyrody i ekologii, dlatego jego spadkobiercy postarali się, aby rolnictwo i rybołówstwo na wyspie zachowały ten charakter. Mają nadzieję, że przyszły właściciel Wyspy św. Krystyny odpowiednio się nią zaopiekuje i będzie kontynuować te proekologiczne praktyki.