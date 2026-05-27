Czarnogóra ma ogromny potencjał budowania w tym kraju niewielkich, ekskluzywnych kurortów, gwarantujących swoim gościom spokój i dyskrecję. Sprzyja temu geografia tego niewielkiego kraju. Przykładem takich enklaw jest prywatna wyspa Mamula w Zatoce Kotorskiej. Od kilku lat malownicza wysepka należy do singapurskiej firmy hotelarskiej Banyan Group, która rok temu otworzyła na Mamuli pięciogwiazdkowy hotel.

Mamula – prywatna wyspa-hotel w Czarnogórze

Niedawno pisaliśmy na łamach „Sukcesu”, że Wyspę św. Stefana (Sveti Stefan) w Czarnogórze przejęła międzynarodowa sieć hoteli Aman. Po latach zamknięcia wysepka znów stanie się ekskluzywnym kurortem dla najbogatszych, który tym razem będzie działać pod egidą szwajcarskiej sieci.

Wyspa św. Stefana nie jest jedynym tego rodzaju miejscem na mapie Czarnogóry, którą zaczyna interesować się coraz więcej zamożnych turystów z całego świata i, co za tym idzie, kolejne firmy działające w branży hotelarskiej. Jeszcze inną, maleńką enklawą luksusu jest Mamula – maleńka, niezwykle malownicza wysepka w Zatoce Kotorskiej.

Mamula należy do Banyan Group, działającej od ponad 30 lat firmy hotelarskiej z Singapuru. Przedsiębiorstwo, którego hotele są rozsiane w ponad 20 krajach na całym globie, ma w swoim portfolio 13 sieci hoteli, w tym flagową Banyan Tree. To właśnie pod tą marką na Mamuli funkcjonuje luksusowy hotel o nazwie Mamula Island by Banyan Tree.

Wyspa znajduje się pomiędzy półwyspami Prevlaka i Luštica, nieco ponad sześć kilometrów od portowego miasta Herceg Novi. Niemal całą powierzchnię Mamuli zajmuje zabytkowa twierdza, którą Austriacy wybudowali w XIX wieku.

W 2023 r. figurująca na liście światowego dziedzictwa UNESCO budowla przeszła rewitalizację, aby otworzyć w niej pięciogwiazdkowy hotel. Ze względu na status zabytkowej twierdzy w pracach nad projektem jej transformacji, a także w przebudowie, brali udział konserwatorzy.

Historyczny fort na wyspie to teraz luksusowy kurort

Na Mamulę można dostać się prywatną łodzią lub helikopterem z Dubrownika albo Tivatu. Na miejscu na gości czekają 32 luksusowe pokoje i apartamenty. W tych, które znajdują się w historycznych wnętrzach, zachowano oryginalne rzeźbienia w kamieniu i inne dekoracje.

Projekty apartamentów o nazwie Heritage Sky Suites w hotelu Mamula Island by Banyan Tree, których ściany zdobią stuletnie freski, doceniono nawet w konkursie AHEAD Awards Europe. Jury konkursu umieściło je w gronie dziesięciu najładniejszych pokojów hotelowych na świecie.

Pokoje wyposażono w okna sięgające od podłogi aż po sufit i prywatne tarasy, które zapewniają szerokie widoki na morze. Oprócz mebli, które wykonano na specjalne zamówienie, pokoje zdobią dzieła sztuki autorstwa lokalnych artystów.

Hotel posiada ogólnodostępne tarasy widokowe, prywatną plażę i trzy baseny na świeżym powietrzu. W centralnej wieży dawnej fortecy znajduje się spa mieszczące między innymi sauny, pomieszczenie do haloterapii i komorę floatingową.

Goście mają ponadto do dyspozycji restaurację i cocktail bar typu speakeasy. W hotelu regularnie odbywają się wystawy dzieł sztuki, spektakle operowe i inne wydarzenia kulturalne.